Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Gazipasa
  4. Residencial
  5. Ático

Áticos en Venta Gazipasa, Turquía

;
Ático Borrar
Eliminar
7 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamentos en un complejo con actividades sociales en Gazipaşa Antalya Los elegantes apart…
$220 141
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Apartamentos en un complejo con actividades sociales en Gazipaşa Antalya Los elegantes apart…
$262 073
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Propiedades de Lujo en un Complejo Cerca de las Comodidades en Gazipaşa Antalya Las propieda…
$239 599
Dejar una solicitud
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Ático Ático 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 7
Apartamentos cerca del mar en un complejo con comodidades en Antalya Gazipaşa es uno de los …
$124 914
Dejar una solicitud
Ático Ático 5 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Propiedades de Lujo en un Complejo Cerca de las Comodidades en Gazipaşa Antalya Las propieda…
$319 465
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 5
Apartamentos listos para entrar a vivir en un complejo con piscina en Gazipaşa Antalya Gazip…
$233 759
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 1/5
Lo que obtienes: Ático 2+1 en un complejo único en una zona tranquila de Gazipasa. En const…
$208 086
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir