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Áticos en Venta Alanya, Turquía

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145 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 4/4
Este bonito dúplex de 3 dormitorios se encuentra en la zona Cleopatra de Alanya, a solo 315 …
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 5/6
🏡 Exclusivo dúplex de 3 habitaciones con diseño elegante Suelo de cerámica de marca en…
$303,151
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 5/6
🏡 Exclusivo dúplex de 3 habitaciones con diseño elegante Suelo de cerámica de marca en…
$285,661
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Ático Ático 5 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 9/10
Duplex de lujo de dos niveles con vistas al mar en Mahmutlar, AlanyaOfrecemos un amplio apar…
$202,948
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Ático Ático 5 habitaciones en Ispatli, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Ispatli, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Apartamento Amueblado en Alanya Demirtas con Vistas Panorámicas al Mar y a la Ciudad El apar…
$171,582
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Ático Ático 3 habitaciones en Kestel, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Piso 4
Lo que obtienes: Amplia disposición ático de dos niveles 2+1 con una superficie total de 127…
$138,501
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Piso 13
Apartamento en Venta en Complejo con Acceso Privado a la Playa en Mahmutlar, Alanya Situado …
$455,784
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Ático Ático 2 habitaciones en Tosmur, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Tosmur, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 9/9
Situado a solo 120 metros del mar, este moderno dúplex en Tosmur ofrece 2 dormitorios, 2 bañ…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Apartment photos available upon request! Three-bedroom penthouse (3+1) 150 m² for sale in t…
$306,929
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Ático Ático 3 habitaciones en Kestel, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 4/5
Kestel Silencio Kestel ResidenceVenta es un amplio ático de dos niveles 2+1 con una superfic…
$205,026
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Ático Ático 4 habitaciones en Kestel, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Piso 1/5
duplex jardín de lujo de dos niveles 3+1 en venta en Pia Royal Residence, KestelDescubre un …
$267,550
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 102 m²
Piso 8/9
🌴 Moderno apartamento 2 + 1 en Avsallar - confort, estilo y confort junto al marPresentamos …
$111,304
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Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 2
Lo que obtienes: Amplio ático 2+1 con una superficie total de 120 m2, situado en la 10a plan…
$145,939
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Ático Ático 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Este amplio apartamento dúplex de 2 dormitorios está situado en el corazón del distrito Cleo…
Precio en demanda
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Ático Ático 4 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 7
Lo que tienes: Presentamos un amplio apartamento 3+1 con una cocina independiente con una su…
$237,846
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Ático Ático 3 habitaciones en Oba, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 4/4
El complejo se encuentra en Alanya / Barrio Oba. Completado en 2022, el complejo se encuentr…
$159,447
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Ático Ático 5 habitaciones en Oba, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Piso 4/4
El ático fue adquirido por su actual propietario en 2021 por 210.000 €. El precio es muy raz…
$181,766
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Ático Ático 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamento Dublex en AvsallarDublex Apartamento en Avsallar – Este apartamento de 2+1 duble…
$93,936
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Ático Ático 4 habitaciones en Oba, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 4/5
Apartamento dúplex 3 + 1 en Oba Gol district, Alanya - adecuado para obtener un permiso de r…
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Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 11/12
Complejo Sonas Buket, Mahmutlar tención Alanya.Un video del apartamento está disponible bajo…
$256,208
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Ático Ático 3 habitaciones en Kestel, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 1/6
Para la ciudadanía Lo que tienes: Un nuevo proyecto premium a orillas del distrito de Keste…
$498,796
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Ático Ático 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Piso 11/11
A furnished four-bedroom penthouse (4+1), 240 m², with sea and mountain views is for sale in…
$380,940
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Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 11
Lo que tienes: Apartamento de dos niveles 2+1 con una superficie de más de 100 m2, totalment…
$184,312
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Ático Ático 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 1/18
Lo que usted consigue: Apartamentos en un nuevo complejo residencial con infraestructura hot…
$346,836
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Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1
$292,595
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Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 5/6
Amplio apartamento 2 + 1 en venta en el complejo residencial Best Life 6 Residence, distrito…
$126,701
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Ático Ático 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 5
Para la ciudadanía Lo que obtienes: Espacioso ático de dos niveles 3+1 con una superficie t…
$480,591
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Ático Ático 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Este moderno apartamento dúplex de 2 dormitorios se encuentra en la vibrante zona Cleopatra …
$500,386
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Ático Ático 4 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1
Lo que usted consigue: Apartamento 3+1, con una superficie de 200 m2, ocupa una alta ubicaci…
$322,742
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Ático Ático 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Dormitorios 2
Área 95 m²
$181,043
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