Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Residencial
  4. Ático
  5. Piscina

Áticos con piscina en Venta Turquía

;
Antalya
288
Alanya
24
Región del Mediterráneo
514
Marmara Region
21
Mostrar más
Ático Borrar
Eliminar
38 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 5/6
🏡 Exclusivo dúplex de 3 habitaciones con diseño elegante Suelo de cerámica de marca en…
$303,151
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 4/4
Este bonito dúplex de 3 dormitorios se encuentra en la zona Cleopatra de Alanya, a solo 315 …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 5/6
🏡 Exclusivo dúplex de 3 habitaciones con diseño elegante Suelo de cerámica de marca en…
$285,661
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 2
Lo que obtienes: Amplio ático 2+1 con una superficie total de 120 m2, situado en la 10a plan…
$145,939
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 9/10
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Áticos a poca distancia de Cleopatra Beach, …
$488,427
Dejar una solicitud
Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 4
🌴 A spacious 4+1 duplex in the Liman district – ready for comfortable seaside living! We …
$400,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Ático Ático 4 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 7
Lo que tienes: Presentamos un amplio apartamento 3+1 con una cocina independiente con una su…
$237,846
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Tosmur, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Tosmur, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 9/9
Situado a solo 120 metros del mar, este moderno dúplex en Tosmur ofrece 2 dormitorios, 2 bañ…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Este amplio apartamento dúplex de 2 dormitorios está situado en el corazón del distrito Cleo…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que consigues: Áticos en un complejo de baja altura cerc…
$391,663
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Kestel, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 1/6
Para la ciudadanía Lo que tienes: Un nuevo proyecto premium a orillas del distrito de Keste…
$498,796
Dejar una solicitud
Ático Ático 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Ático Ático 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Aquí hay una rara combinación que es difícil de encontrar en un objeto: el mar ante tus ojos…
$1,49M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Ático Ático 3 habitaciones en Kestel, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Piso 4
Lo que obtienes: Amplia disposición ático de dos niveles 2+1 con una superficie total de 127…
$138,501
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 1
Lo que usted consigue: 2+1 dúplex apartamento con una superficie de 128 m2 se encuentra en e…
$212,388
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 11
Lo que tienes: Apartamento de dos niveles 2+1 con una superficie de más de 100 m2, totalment…
$184,312
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 5
Para la ciudadanía Lo que obtienes: Espacioso ático de dos niveles 3+1 con una superficie t…
$480,591
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1
$292,595
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Obakoy, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 1/7
Lo que usted consigue: Luxury ático 2+1 en el complejo, que ofrece infraestructura a nivel d…
$228,473
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 9
Lo que tienes: Consigue un ático de elite 2+1 en un prestigioso complejo en el corazón de Al…
$553,434
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 1/18
Lo que usted consigue: Apartamentos en un nuevo complejo residencial con infraestructura hot…
$346,836
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitación en Sisli, Turquía
Ático Ático 1 habitación
Sisli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 396 m²
Piso 4/17
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$5,47M
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 4/4
Este bonito dúplex de 3 dormitorios se encuentra en la zona Cleopatra de Alanya, a solo 315 …
$471,955
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Piso 4/5
Le presentamos un lujoso apartamento 2+1 de dos niveles con impresionantes vistas al mar, ub…
$289,640
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Mahmutlar Mahallesi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 48 m²
Piso 1/5
$207,567
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Este hermoso apartamento dúplex está situado en la zona Cleopatra de Alanya. Situado a solo …
$345,052
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Piso 3/4
Situado a sólo 300 metros de la playa, este dúplex de 2 dormitorios totalmente amueblado ofr…
$380,122
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$211,863
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/4
Este elegante apartamento dúplex se encuentra en un complejo bien mantenido a sólo 300 metro…
$320,728
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Tosmur, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Tosmur, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 9/9
$520,907
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Este amplio apartamento dúplex de 2 dormitorios está situado en el corazón del distrito Cleo…
$449,210
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir