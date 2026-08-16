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Áticos en Venta Konyaalti, Turquía

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33 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 4
🌴 A spacious 4+1 duplex in the Liman district – ready for comfortable seaside living! We …
$400,000
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Agencia
INEST HOMES
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 4/5
Apartamento amueblado de dos niveles 3+1 en venta en Konyaalti Khurma, AntalyaAmueblado 3+1 …
$288,647
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Agencia
Alanya-home
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English, Русский, Français, Türkçe
Ático Ático 6 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 6 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Piso 6/6
Apartamento Dúplex de 5 Dormitorios con Terraza en un Complejo Seguro con Piscina en Antalya…
$576,056
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Elegante apartamento cerca de la playa en Konyaaltı Antalya Piso dúplex está situado en el…
$320,416
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Ático Ático 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 4
Pisos Amueblados con Suelo Radiante en un Proyecto Nuevo en Konyaaltı, Antalya Los apartamen…
$250,342
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Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con cocina independiente y piscina comunitaria en Konyaaltı, Antalya El barrio …
$400,231
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 6/7
Apartamentos a Plazos con Aparcamiento Cubierto en Konyaaltı Antalya Estos apartamentos está…
$2,18M
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 4/4
Ático Amueblado en la Carretera Principal de Konyaaltı Antalya Este ático dúplex amueblado d…
$333,141
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Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 243 m²
Piso 4/4
Apartamentos en un complejo junto a la playa con piscina en Antalya Konyaaltı Estos elegante…
$733,372
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Ático Ático 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Número de plantas 5
Pisos en un proyecto de concepto vacacional con piscinas en Antalya Konyaaltı Los pisos en v…
$425,680
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Piso 2/2
El ático se encuentra en Konyaaltı / Gürsu, uno de los barrios más elite y prestigioso de An…
$403,734
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Pisos con gas natural cerca del transporte público en Sarısu Konyaaltı Los pisos están situa…
$275,304
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 4/4
Apartamento Dúplex de 3 Dormitorios en un Complejo Residencial en el Barrio de Hurma en Kony…
$240,602
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Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 6/6
Located in the most beautiful location of Antalya and Konyaaltı, the penthouse is within wal…
$914,011
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Ático Ático 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con vistas a la montaña cerca de la playa en un complejo seguro con piscina en …
$331,957
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 3/3
Apartamentos Modernos de 3 Habitaciones en Venta en Konyaaltı, Antalya La zona de Konaklar, …
$702,140
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Ático Ático 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 4/4
Amplio ático en la avenida principal de Konyaaltı, Liman Este dúplex de 2 dormitorios se enc…
$354,599
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Piso 1/2
Lujosos Pisos con Sistema de Hogar Inteligente y Aparcamiento Cubierto en Konyaaltı Antalya …
$569,115
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Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Piso 3/3
Apartamentos en Venta en Antalya Konyaaltı Cerca de Centros Comerciales y Playas Los apartam…
$360,902
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 141 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con vistas al mar en un complejo con piscina en la carretera principal de Antal…
$881,404
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Piso 4/4
Apartamento Dúplex de 3 Dormitorios en Liman, Antalya a poca distancia de las playas El barr…
$341,293
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Ático Ático 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Número de plantas 2
Pisos con gas natural cerca del transporte público en Sarısu Konyaaltı Los pisos están situa…
$225,371
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Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Piso 2/2
The penthouse is located in Konyaaltı/Gursu Neighborhood. Completed in 2003, the building is…
$245,337
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Ático Ático 8 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 8 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 325 m²
Piso 1/2
Apartamento Dúplex en Venta en una Ubicación Privilegiada en Antalya Konyaaltı Situado en un…
$460,382
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Ático Ático 6 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 6 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 5/5
Completado en 2012, el complejo se encuentra en Uncalı, uno de los barrios más exclusivos y …
$472,216
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 4/4
El sitio fue construido en 2015 en una parcela de 1384m2 con 2 bloques y un total de 30 apar…
$214,412
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Ático Ático 6 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 6 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Piso 4/4
El complejo fue construido en 2022 en una parcela de 9754m2 con 9 bloques y un total de 95 a…
$892,105
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Ático Ático 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 4/4
Ático se encuentra en Antalya / Konyaalti Barrio Hurma. Por ubicación, se encuentra a 2 km d…
$191,347
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 4
Penthouse se encuentra en el barrio de Konyaaltı/Liman. En el complejo; piscina cubierta, ba…
$231,639
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Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 6
El Penthouse está situado a 8.5 km del centro de la ciudad de Antalya y a solo 1,5 km de las…
$345,659
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