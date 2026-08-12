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Oficinas en Venta en Región del Mediterráneo, Turquía

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Antalya
19
Muratpasa
19
Provincia de Mersin
4
Yenisehir
3
Oficina Borrar
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25 propiedades total found
Oficina 115 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 115 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 115 m²
Propiedades Comerciales en Venta en la Transitada Carretera Anular en Oba, Alanya Alanya, el…
$696,212
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Oficina 90 m² en Yenisehir, Turquía
Oficina 90 m²
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 90 m²
Número de plantas 7
Elegantes Oficinas en un Proyecto de Uso Mixto en una Ubicación Céntrica en Mersin Estas ofi…
$185,894
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Oficina 70 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 70 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 70 m²
Propiedades Comerciales en Venta en la Transitada Carretera Anular en Oba, Alanya Alanya, el…
$514,505
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TekceTekce
Oficina 70 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 70 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 70 m²
Nuevas oficinas ubicadas en el bullicioso centro de servicios de Alanya Mahmutlar Las elegan…
$283,312
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Oficina 95 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 95 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 95 m²
Amplias Oficinas con Vista a la Ciudad y Diseño Elegante en Venta en el Centro de Alanya El…
$262,432
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Oficina 90 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 90 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 90 m²
Oficinas en una plaza con aparcamiento interior en el centro de Oba, Alanya Oba destaca como…
$393,626
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Oficina 247 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 247 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 247 m²
Piso 2
Propiedades Comerciales a Poca Distancia de la Playa en Avsallar, Alanya Avsallar, un distri…
$588,445
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Oficina 128 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 128 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 128 m²
Piso 3
Oficinas en una plaza con aparcamiento interior en el centro de Oba, Alanya Oba destaca como…
$530,540
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Oficina 75 m² en Yenisehir, Turquía
Oficina 75 m²
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 75 m²
Número de plantas 5
Oficinas con Vista al Mar en Venta en la Prestigiosa Zona de Yenişehir Mersin, una de las pr…
$349,851
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Oficina 102 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 102 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 102 m²
Piso 1
Propiedades Comerciales a Poca Distancia de la Playa en Avsallar, Alanya Avsallar, un distri…
$467,295
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Oficina 115 m² en Tarso, Turquía
Oficina 115 m²
Tarso, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 115 m²
Número de plantas 15
Nuevas Oficinas en Venta en una Ubicación Estratégica en Mersin Tarsus Mersin Tarsus destaca…
$126,512
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Oficina 242 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 242 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Área 242 m²
Piso 4
Oficinas en una plaza con aparcamiento interior en el centro de Oba, Alanya Oba destaca como…
$787,252
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Oficina 68 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 68 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 68 m²
Locales Comerciales con Vistas a la Ciudad en Venta en un Centro de Negocios en Oba, Alanya …
$211,075
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Oficina 209 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 209 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 209 m²
Piso 4
Oficinas en una plaza con aparcamiento interior en el centro de Oba, Alanya Oba destaca como…
$764,434
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Oficina 149 m² en Yenisehir, Turquía
Oficina 149 m²
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 149 m²
Número de plantas 7
Elegantes Oficinas en un Proyecto de Uso Mixto en una Ubicación Céntrica en Mersin Estas ofi…
$371,789
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Oficina 68 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 68 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 68 m²
Locales Comerciales con Vistas a la Ciudad en Venta en un Centro de Negocios en Oba, Alanya …
$228,189
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Oficina 161 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 161 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 161 m²
Amplias Oficinas con Vista a la Ciudad y Diseño Elegante en Venta en el Centro de Alanya El…
$466,546
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Oficina 55 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 55 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 55 m²
Amplias Oficinas con Vista a la Ciudad y Diseño Elegante en Venta en el Centro de Alanya El…
$174,955
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Oficina 123 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 123 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 123 m²
Piso 1
Propiedades Comerciales a Poca Distancia de la Playa en Avsallar, Alanya Avsallar, un distri…
$542,292
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Oficina 150 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 150 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 150 m²
Número de plantas 5
Locales Comerciales en la Circunvalación de Alanya Las propiedades comerciales se encuentran…
$280,447
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Oficina 73 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 73 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 73 m²
Piso 1
Propiedades Comerciales a Poca Distancia de la Playa en Avsallar, Alanya Avsallar, un distri…
$161,534
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Oficina 143 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 143 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 143 m²
Locales Comerciales con Vistas a la Ciudad en Venta en un Centro de Negocios en Oba, Alanya …
$319,465
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Oficina 130 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 130 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 130 m²
Nuevas oficinas ubicadas en el bullicioso centro de servicios de Alanya Mahmutlar Las elegan…
$466,284
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Oficina 61 m² en Kepez, Turquía
Oficina 61 m²
Kepez, Turquía
Habitaciones 1
Área 61 m²
$34,324
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Oficina 185 m² en Mahmutlar, Turquía
Oficina 185 m²
Mahmutlar, Turquía
Área 185 m²
Número de plantas 2
Espacio de oficina En Mahmutlar Alanya, se vende una oficina del sótano de dos pisos +. El á…
$500,494
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Tipos de propiedades en Región del Mediterráneo

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