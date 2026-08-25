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Locales comerciales en venta en Kepez, Turquía

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6 propiedades total found
Tienda 194 m² en Kepez, Turquía
Tienda 194 m²
Kepez, Turquía
Área 194 m²
Local Comercial de Inversión con Alto Potencial de Alquiler en el Distrito de Antalya Kepez …
$179 783
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Tienda 600 m² en Kepez, Turquía
Tienda 600 m²
Kepez, Turquía
Área 600 m²
$25,52M
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Tienda 200 m² en Kepez, Turquía
Tienda 200 m²
Kepez, Turquía
Área 200 m²
Número de plantas 3
Locales Comerciales Aptos para Uso a Largo Plazo en una Transitada Calle Principal de Kepez …
$732 306
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Tienda 579 m² en Kepez, Turquía
Tienda 579 m²
Kepez, Turquía
Área 579 m²
Locales de inversión con alto potencial de rentabilidad en Kepez, Antalya Ubicada en la zona…
$818 362
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Propiedad comercial 10 m² en Kepez, Turquía
Propiedad comercial 10 m²
Kepez, Turquía
Área 10 m²
$405,76M
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Oficina 61 m² en Kepez, Turquía
Oficina 61 m²
Kepez, Turquía
Habitaciones 1
Área 61 m²
$34 324
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TekceTekce
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