  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Karacabey
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Karacabey, Turquía

Apartamento 2 habitaciones en 194 Sokak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
194 Sokak, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/5
$3,03M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en 188 Sokak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
188 Sokak, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/5
$2,33M
Dejar una solicitud
