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Propiedades residenciales en venta en Gemlik, Turquía

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apartamentos
3
5 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Gemlik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Gemlik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Piso 3/4
Elegantes Apartamentos en un Complejo con Piscina en Bursa Gemlik El proyecto está situado e…
$209,370
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Apartamento 4 habitaciones en Gemlik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Gemlik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Piso 1/4
Elegantes Apartamentos en un Complejo con Piscina en Bursa Gemlik El proyecto está situado e…
$188,548
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Apartamento en , Turquía
Apartamento
, Turquía
Área 833 m²
$1,46M
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Apartamento 4 habitaciones en Gemlik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Gemlik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Piso 2/6
Apartamentos con vistas al mar en Bursa con estacionamiento interior Estos apartamentos se …
$205,899
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Villa 3 habitaciones en 541 Nolu Sokak, Turquía
Villa 3 habitaciones
541 Nolu Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 2
$15,10M
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