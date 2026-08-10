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Villas con piscina en venta en Antalya, Turquía

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Alanya
34
Muratpasa
133
Serik
43
Kas
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38 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Piso 1/2
Para la ciudadanía Para la inversión Lo que tienes: 3+1 villas en una zona tranquila y pre…
$691,170
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Villa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 626 m²
Piso 1
$1,50M
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 1
Para la ciudadanía Lo que tienes: Amplia villa de 180 m2, totalmente amueblada y lista para…
$478,178
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 512 m²
Piso 1/3
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Un nuevo proyecto de dos…
$2,88M
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Villa 5 habitaciones en Kalkan, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
$247
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 462 m²
Piso 1/13
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas de primera clase …
$968,790
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 298 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas de clase Premium en Alanya con vistas…
$1,74M
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Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 680 m²
Piso 1/3
En alquiler. Lo que usted consigue: Villa de lujo 5+2 en la zona Bektash con impresionantes…
$1,81M
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Villa en Región del Mediterráneo, Turquía
Villa
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Moderna villa de 4 dormitorios con vistas al mar en Payallar, Alanya Experiencia lujosa vida…
$525,368
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Piso 1
Lo que obtienes: Moderna villa amueblada planificación 3+1 con una superficie de 160 m2, con…
$602,672
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 336 m²
Piso 1/6
What you get: Premium villas in the project with panoramic views of the Mediterranean Sea. A…
$3,46M
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 248 m²
Número de plantas 3
Si sueñas con poseer tu propia casa por el Mar Mediterráneo, donde cada día comienza con imp…
$558,802
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 434 m²
Piso 1/3
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas 4+1 con vistas panorámicas en las mon…
$2,20M
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 298 m²
Piso 1/7
Lo que tienes: Villa de lujo lista 3+1 en el área de Tepe. En construcción: La construcció…
$3,74M
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
Villas modernas con piscina privada en el prestigioso distrito de Güzelbağ, MuratpaşaElegant…
$743,164
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Piso 2
$809,757
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 2
Presentamos un nuevo proyecto de inversión ciudadana en Döşemealti.Döşemealti es un distrito…
$372,000
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 455 m²
Piso 5/5
For citizenship For rent For investment What you get: A villa in a unique project in the …
$1,15M
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Villa 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 2
Villa moderna con piscina privada en Kemer – lista para ocupaciónImagínese mañanas con vista…
$411,598
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Villa 4 habitaciones en Kumluca, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kumluca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 2
Una villa con alma en Karayoz – un lugar celestial para vivir y relajarse.Una amplia villa d…
$525,000
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 1/2
$759,734
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Villa 4 habitaciones en Kalkan, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 3
Algunos hogares impresionan. Y luego están los que te enamoras a primera vista.Esta lujosa v…
$1,37M
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Villa 6 habitaciones en Kalkan, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
$785,665
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Villa 4 habitaciones en Aksu, Turquía
Villa 4 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 578 m²
Tipo: Villa Triplex Área Neta: 323,6 m² Distribución: Primera Planta: Cocina, salón, baño…
$200,000
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Villa 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 3
Habitaciones: 3+2Número de pisos: 3Baños: 2Balcón: 3Superficie de la villa: 170 m2Villa amue…
$458,143
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Villa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
TERRENO: 610 m2 Villa: Superficie bruta 593 m2 Superficie neta 492 m2 ﻿﻿Sistema de casa …
$1,96M
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Villa 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 580 m²
Número de plantas 2
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Villa 4 habitaciones en Kesefli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kesefli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Se vende una villa espejo en un complejo de villas cerca del mar, distrito de Demirtas.  El …
$182,737
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Villa 5 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
$519,606
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Villa 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 157 m²
Piso 2
We present to your attention the villas in the Bektash district of Alanya. Bektash is best k…
$444,787
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Parámetros de las propiedades en Antalya, Turquía

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