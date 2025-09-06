Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Antalya
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Terraza

Villas con Terraza en venta en Antalya, Turquía

Alanya
34
Muratpasa
76
Serik
54
Kas
49
Mostrar más
Villa Borrar
Eliminar
15 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Kizilcasehir, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kizilcasehir, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 810 m²
Número de plantas 2
$398,921
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Kesefli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kesefli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Se vende una villa espejo en un complejo de villas cerca del mar, distrito de Demirtas.  El …
$182,737
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Oba, Turquía
Villa 6 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
Nuestro nuevo proyecto de lujoNuestras villas están ubicadas en el área de Oba de Alanya en …
$701,297
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Villa 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Villa 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 2
alanya mahmutlar 2+1 private villa large garden underfloor heating 2 storeys lar…
$793,293
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AxA property
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Villa 6 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 6 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 600 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Döşemealtı, Antalya, Turquía
$1,63M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 900 m²
Número de plantas 2
We are proud to present you with an ultra-luxury and modern villa with a smart home system l…
$3,73M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 7 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Número de plantas 3
VIP villas in Bektash, Alanya – Your dream becomes a reality! the proposal of the possibi…
$3,06M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 3
Habitaciones: 3+2Número de pisos: 3Baños: 2Balcón: 3Superficie de la villa: 170 m2Villa amue…
$458,143
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 6 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Número de plantas 3
A separate villa on the slope of the Toros mountains with amazing species characteristics is…
$570,130
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Villa independiente 4 + 1, Paradise Town - Ella con terraza se encuentra en Belek. Junto con…
$270,981
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Aksu, Turquía
Villa 4 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 578 m²
Tipo: Villa Triplex Área Neta: 323,6 m² Distribución: Primera Planta: Cocina, salón, baño…
$200,000
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 285 m²
Número de plantas 2
Hermosa villa de dos pisos ubicada en un complejo privado en el área de Kargicak de Alanya. …
$211,365
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
TERRENO: 610 m2 Villa: Superficie bruta 593 m2 Superficie neta 492 m2 ﻿﻿Sistema de casa …
$1,96M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 470 m²
Número de plantas 3
For Sale 3+1 Private Luxury Villa at Kemer Antalya Antalya / Kemer (Arslanbucak) Detached …
$669,663
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AxA property
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Villa 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 580 m²
Número de plantas 2
Our top real estate agent Realtor Turkey has perfect advantage for you . Oba is the one of f…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ÖVENÇOĞLU GROUP
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram

Parámetros de las propiedades en Antalya, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir