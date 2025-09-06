Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas con Jardín en venta en Antalya, Turquía

23 propiedades total found
Villa en Región del Mediterráneo, Turquía
Villa
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Chalet de 3 dormitorios con vista al mar y piscina privada en Turkler, Alanya Discover Esta …
$466,993
Villa en Región del Mediterráneo, Turquía
Villa
Región del Mediterráneo, Turquía
Área 477 m²
VILL COMPLECT   En el nuevo complejo moderno en el área de Doshmalta, ubicado a 10 km de la …
$700,475
Villa en Región del Mediterráneo, Turquía
Villa
Región del Mediterráneo, Turquía
Área 200 m²
Casas Cedar Park en un moderno complejo residencial en Antalya.13 bloques, 26 secciones inde…
$475,249
Villa 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Villa 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 2
alanya mahmutlar 2+1 private villa large garden underfloor heating 2 storeys lar…
$793,293
Villa en Seki, Turquía
Villa
Seki, Turquía
Área 502 m²
Bienvenido a la perla de Alanya y Mdash; Una villa única con una vista panorámica del mar, u…
$1,81M
Villa en Región del Mediterráneo, Turquía
Villa
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Contemporáneo Villa con impresionantes vistas y bañera de hidromasaje Experiencia moderna vi…
$349,078
Villa 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 900 m²
Número de plantas 2
We are proud to present you with an ultra-luxury and modern villa with a smart home system l…
$3,73M
Villa 7 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 7 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Número de plantas 3
VIP villas in Bektash, Alanya – Your dream becomes a reality! the proposal of the possibi…
$3,06M
Villa en Kargicak, Turquía
Villa
Kargicak, Turquía
Área 349 m²
Villa hermosa del desarrollador en la orilla del mar en la región de Karghydzhak, Alania. …
$1,24M
Villa en Alanya, Turquía
Villa
Alanya, Turquía
Área 264 m²
Se venden villas regulares de tres pisos en un nuevo proyecto de Williah en el área montaños…
$852,348
Villa en Mahmutlar, Turquía
Villa
Mahmutlar, Turquía
Área 274 m²
Villas de clase Lux para la venta y nbsp; En el mar en Makhmutlare Hay 4 villas en el píca…
$490,746
Villa en Alanya, Turquía
Villa
Alanya, Turquía
Área 200 m²
El nuevo complejo VIL está construido en el área de Kyzyljashehir, Alanya. Centro de Alania:…
$681,879
Villa en Región del Mediterráneo, Turquía
Villa
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 660 m²
Elegante villa con 8 dormitorios y vistas al mar en Incekum Experience Su lujo final en esta…
$1,34M
Villa 4 habitaciones en Aksu, Turquía
Villa 4 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 578 m²
Tipo: Villa Triplex Área Neta: 323,6 m² Distribución: Primera Planta: Cocina, salón, baño…
$200,000
Villa 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Esta lujosa villa de 4 dormitorios, situada en la zona tranquila de İncekum, ofrece 450 m2 d…
$678,391
Villa en Región del Mediterráneo, Turquía
Villa
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Moderna villa de 4 dormitorios con vistas al mar en Payallar, Alanya Experiencia lujosa vida…
$525,368
Villa en Kargicak, Turquía
Villa
Kargicak, Turquía
Área 238 m²
Villas de primera clase del desarrollador a Kargydzhak, Alania Nuestra compañía Hayat Esta…
$1,29M
Villa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
18 premium modern-designed villas with private pool & parking area, app. 225 sqm in gross. …
$834,714
Villa en Serik, Turquía
Villa
Serik, Turquía
Área 220 m²
El proyecto de la villa ofrece una vida agradable en Kadriye, el centro de entretenimiento d…
$568,232
Villa en Kargicak, Turquía
Villa
Kargicak, Turquía
Área 425 m²
Villa espaciosa del desarrollador y NBSP; En Kargydzhak, Alania. kargydzhak   El este y nbs…
$1,65M
Villa 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 580 m²
Número de plantas 2
Our top real estate agent Realtor Turkey has perfect advantage for you . Oba is the one of f…
Precio en demanda
Villa en Seki, Turquía
Villa
Seki, Turquía
Área 502 m²
Una villa única con una vista panorámica del mar, al castillo de Alanya y la naturaleza, lej…
$2,07M
Villa en Región del Mediterráneo, Turquía
Villa
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Villa de 7 dormitorios con vistas al mar en Incekum Experience Refinan el lujo en esta elega…
$758,864
Parámetros de las propiedades en Antalya, Turquía

