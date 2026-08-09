Hoteles en venta en Aegean Region, Turquía

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10 propiedades total found
Hotel 30 m² en Oludeniz, Turquía
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Hotel 30 m²
Oludeniz, Turquía
Área 30 m²
Número de plantas 3
El proyecto se encuentra en el distrito de Hisaroniu de Fethiye. Esta zona es la zona reside…
$257,249
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INEST HOMES
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Hotel en Bodrum, Turquía
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Hotel
Bodrum, Turquía
Mini-hotel en venta en primera línea del mar en BodrumOfrecido para la venta mini-hotel en u…
$2,91M
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Hayat
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Hotel 10 m² en Konak, Turquía
Hotel 10 m²
Konak, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 10 m²
Piso 3/4
4★ Hotel Investment Project en Izmir Under Wyndham ManagementPrime Location " Key Competitiv…
$35,000
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Hotel Invest
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TekceTekce
Hotel 56 m² en Konak, Turquía
Hotel 56 m²
Konak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Limited number of EXCLUSIVE residences at the Radisson Blu hotel. ✅Only 27 residences for…
$400,000
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Hotel en Bodrum, Turquía
Hotel
Bodrum, Turquía
Número de plantas 2
Propuesta de inversiónApartamento hotel en primera línea en Yalykavak (Bodrum)Un hotel de ap…
$11,81M
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Hotel 40 m² en Konak, Turquía
Hotel 40 m²
Konak, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Radisson Hotel RoomsLa habitación se puede comprar en su totalidad o en acciones de 0.25% (1…
$133,400
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Hotel 30 000 m² en Bodrum, Turquía
Hotel 30 000 m²
Bodrum, Turquía
Habitaciones 384
Área 30 000 m²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,98M
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Hotel 30 000 m² en Bodrum, Turquía
Hotel 30 000 m²
Bodrum, Turquía
Habitaciones 384
Área 30 000 m²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,95M
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Hotel en Bodrum, Turquía
Hotel
Bodrum, Turquía
Presentado en venta hotel, situado en la primera costa de la ciudad balneario de Bodrum.Bodr…
$5,00M
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Hotel 40 m² en Bornova, Turquía
Hotel 40 m²
Bornova, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Habitaciones de hotel en RadissonPuedes comprar una habitación entera o en cuotas de 0,25% (…
$37,500
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