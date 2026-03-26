Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Aegean Region
  4. Comercial
  5. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en Aegean Region, Turquía

Izmir
5
Bornova
5
Restaurante, cafetería Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Restaurante, cafetería 263 m² en Bornova, Turquía
Restaurante, cafetería 263 m²
Bornova, Turquía
Área 263 m²
Piso 1/28
Propiedades comerciales en una arteria en Bornova İzmir Los locales comerciales están situad…
$893,751
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería 310 m² en Bornova, Turquía
Restaurante, cafetería 310 m²
Bornova, Turquía
Área 310 m²
Piso 1/12
Propiedades comerciales en un proyecto con una arcada en İzmir Bornova Los locales comercial…
$1,21M
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería 347 m² en Bornova, Turquía
Restaurante, cafetería 347 m²
Bornova, Turquía
Área 347 m²
Piso 1/12
Propiedades comerciales en un proyecto con una arcada en İzmir Bornova Los locales comercial…
$1,29M
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería 163 m² en Bornova, Turquía
Restaurante, cafetería 163 m²
Bornova, Turquía
Área 163 m²
Piso 1/16
Propiedades comerciales en un complejo en İzmir Bornova Las propiedades comerciales se encu…
$910,022
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería 202 m² en Bornova, Turquía
Restaurante, cafetería 202 m²
Bornova, Turquía
Área 202 m²
Piso 1/16
Propiedades comerciales en un complejo en İzmir Bornova Las propiedades comerciales se encu…
$1,18M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Aegean Region

bienes raíces comerciales
hoteles
inversiones inmobiliarias
tiendas
Realting.com
Ir