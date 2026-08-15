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Casas con piscina en Venta en Región de Murcia, Španjolska

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Murcia
263
Fuente Alamo de Murcia
416
Los Alcazares
338
Torre-Pacheco
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78 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Encantadora casa adosada con terraza privada, amplia terraza en la azotea y acceso a la pisc…
$254,889
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Villa 6 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 292 m²
Moderna villa premium con piscina, amplias terrazas, jardín y garaje junto a un exclusivo ca…
$549,799
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Increíble casa adosada grande con habitaciones espaciosas, terraza, piscina privada y terraz…
$350,660
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 7 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 317 m²
Número de plantas 1
Magnífica villa de grandes dimensiones con amplia terraza, gran jardín y piscina privada, ub…
$518,965
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Villa 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 104 m²
Número de plantas 2
Villa elegante que ofrece jardín ajardinado, características de casa inteligente y piscina p…
$426,043
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Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Villa moderna y acogedora con piscina privada, impresionantes vistas al mar y terraza en la …
$568,644
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Villa de lujo con una gran terraza en la azotea, jardín y piscina privada situada cerca de l…
$434,025
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Una casa adosada increíble con acceso a la piscina comunitaria, terraza privada en la azotea…
$266,528
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Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Villa refinada con piscina privada, terraza bañada por el sol en la azotea y interiores de d…
$453,083
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Villa 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 1
Moderna y acogedora villa equipada con piscina privada y una enorme terraza en la azotea ubi…
$306,932
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Villa 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Villa sencilla llave en mano con piscina privada, amplias áreas exteriores y un elegante esp…
$314,487
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Villa 5 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Villa moderna de una sola planta con un enorme jardín privado y piscina, situada en una parc…
$468,109
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Villa 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Villa de lujo con una amplia azotea, jardín y piscina privada, ubicada junto a un campo de g…
$322,651
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Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Atractiva villa con gran terraza en la azotea, piscina privada e impresionantes vistas al ma…
$480,762
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 2
Increíble casa adosada con terraza en la azotea, impresionantes vistas al mar y piscina comu…
$299,766
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Villa 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Fantástica villa con piscina privada y azotea situada en una zona premium cerca de la playa.…
$424,539
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Villa 4 habitaciones en Murcia, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Número de plantas 1
Una villa fantástica con piscina privada, aparcamiento en el terreno y una amplia terraza en…
$324,372
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Villa en San Javier, Španjolska
Villa
San Javier, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Nos complace presentarle una nueva casa en venta, esta vez es un chalet que se vende en San …
$767,461
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Villa 5 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 144 m²
Villa espaciosa y radiante con reuniones en la azotea, piscina privada y espacio abierto sin…
$987,067
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Villa 4 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Villa brillante con piscina privada, gran jardín y terraza en la azotea en un resort de golf…
$460,570
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Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Increíble villa moderna con piscina privada, preciosas vistas al mar y amplia terraza en la …
$638,417
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Villa 3 habitaciones en San Javier, Španjolska
Villa 3 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Atractiva villa con una gran terraza en la azotea, jardín y piscina privada situada cerca de…
$296,294
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Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Fantástica villa moderna con piscina privada, terraza en la azotea, preciosas vistas al mar …
$497,119
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Moderna y generosa casa adosada con amplia terraza en la azotea, piscina privada y hermoso j…
$485,446
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Villa 4 habitaciones en Cartagena, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Cartagena, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 262 m²
Villa de lujo en la esquina con piscina privada y gran terraza situada a 100 metros de la pl…
$499,175
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Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Increíble villa con piscina privada, terraza soleada en la azotea y espacio abierto en un en…
$372,309
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Villa 6 habitaciones en San Javier, Španjolska
Villa 6 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 346 m²
Villa de lujo llave de mano con piscina privada y vistas al mar con nivel de terreno en una …
$697,727
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Villa 4 habitaciones en Cartagena, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Cartagena, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 267 m²
Número de plantas 2
Villa premium con piscina privada, jardín y gran terraza situada a 100 metros de la playa de…
$440,310
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Villa 5 habitaciones en San Javier, Španjolska
Villa 5 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 184 m²
Número de plantas 1
Gran villa de lujo con una gran terraza en la azotea, jardín y piscina privada situada cerca…
$802,210
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Villa 5 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 231 m²
Villa premium con acceso a un resort de golf, piscina privada y encantador jardín situada en…
$611,336
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Tipos de propiedades en Región de Murcia

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Parámetros de las propiedades en Región de Murcia, Španjolska

con Garaje
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