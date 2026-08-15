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Casas del mar en Venta en Región de Murcia, Španjolska

;
Murcia
263
Fuente Alamo de Murcia
416
Los Alcazares
338
Torre-Pacheco
293
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26 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 104 m²
Número de plantas 2
Villa elegante que ofrece jardín ajardinado, características de casa inteligente y piscina p…
$426,043
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Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Villa moderna y acogedora con piscina privada, impresionantes vistas al mar y terraza en la …
$568,644
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Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Atractiva villa con gran terraza en la azotea, piscina privada e impresionantes vistas al ma…
$480,762
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 2
Increíble casa adosada con terraza en la azotea, impresionantes vistas al mar y piscina comu…
$299,766
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Villa en San Javier, Španjolska
Villa
San Javier, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Nos complace presentarle una nueva casa en venta, esta vez es un chalet que se vende en San …
$767,461
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Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Increíble villa moderna con piscina privada, preciosas vistas al mar y amplia terraza en la …
$638,417
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Adosado de 3 dormitorios con vistas al mar y con garaje. Espectacular adosado a escasos metr…
$367,389
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Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Fantástica villa moderna con piscina privada, terraza en la azotea, preciosas vistas al mar …
$497,119
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Villa en Cartagena, Španjolska
Villa
Cartagena, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Casa de clase premium en Cabo de Palos - NP116059 5 dormitorios, 3 baños. Área de alfombras:…
$5,75M
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Villa 4 habitaciones en Cartagena, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Cartagena, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 262 m²
Villa de lujo en la esquina con piscina privada y gran terraza situada a 100 metros de la pl…
$499,175
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Villa 6 habitaciones en San Javier, Španjolska
Villa 6 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 346 m²
Villa de lujo llave de mano con piscina privada y vistas al mar con nivel de terreno en una …
$697,727
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Villa 4 habitaciones en Cartagena, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Cartagena, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 267 m²
Número de plantas 2
Villa premium con piscina privada, jardín y gran terraza situada a 100 metros de la playa de…
$440,310
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Villa 5 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 409 m²
Exclusiva villa con gran terraza en la azotea, vistas panorámicas al mar y al golf, sótano y…
$830,374
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Bungalow en planta alta con 4 dormitorios junto al paseo de Santiago de la Ribera . Amplio b…
$330,766
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Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 1
Moderna villa con piscina privada, amplia terraza, aparcamiento en el jardín e impresionante…
$673,159
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Villa 5 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Brillante villa con piscina privada, gran terraza, jardín, sótano e increíbles vistas a la l…
$648,191
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Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Villa moderna encantadora con piscina privada, terraza en la azotea y unas vistas impresiona…
$526,781
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Villa en Cartagena, Španjolska
Villa
Cartagena, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
3 dormitorios, 4 bañosSuperficie construida: 255 m2Tamaño de la parcela: 500 m22 terrazas: 3…
$2,79M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Increíble casa adosada grande con habitaciones espaciosas, terraza, piscina privada y terraz…
$350,332
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Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 351 m²
Villas de 3 Dormitorios en Primera Línea de Playa con Impresionantes Vistas al Mar en Los Al…
$1,62M
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Villa 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 322 m²
Preciosa villa de lujo con piscina privada y vistas al mar con souterrain en una zona premiu…
$598,751
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Dúplex 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Sofisticado dúplex en la última planta con terraza privada en la azotea, piscina y vistas al…
$404,106
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 2
Increíble casa adosada con terraza en la azotea, impresionantes vistas al mar y piscina comu…
$341,433
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Dúplex 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 2
Pisos Chic de 2 Dormitorios con Impresionantes Vistas en San Pedro del Pinatar Costa Calida …
$410,270
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Casa 4 habitaciones en Águilas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Número de plantas 2
A new residence of 14 exclusive villas, located in the privileged urbanization of Isla-del-F…
$253,371
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Casa 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Número de plantas 2
New modern Ocean Breeze villas located in a quiet area of Aguilas, a 10-minute walk from the…
$187,059
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Tipos de propiedades en Región de Murcia

villas
chalets
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Región de Murcia, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
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