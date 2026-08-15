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Bungalow en venta en Región de Murcia, Španjolska

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Fuente Alamo de Murcia
32
Los Alcazares
41
Torre-Pacheco
35
San Pedro del Pinatar
126
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294 propiedades total found
Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Bienvenido a un proyecto residencial único en La Pinilla, Murcia, creado para aquellos que b…
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 96 m²
Este exclusivo complejo de lujosas villas de dos familias ofrece un estilo de vida moderno y…
$315,848
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Bienvenido a su nuevo comienzo en armonía con la naturaleza. Descubra un proyecto residencia…
$203,186
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Bungalows de nueva construcción con piscina privada en San Pedro del Pinatar Reside…
$380,785
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Los Alcazares, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 100 m²
$364,803
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Los Alcazares, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 81 m²
$432,443
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Los Alcazares, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 2
Área 187 m²
Este exclusivo complejo residencial en La Serena Golf, Los Alcazares, Costa Calida combina e…
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torre-Pacheco, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 2
Área 78 m²
Nuevos hogares en Torre Pacheco, Costa CalidaBungalows modernos con características excepcio…
$246,458
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 82 m²
Nuevos bungalows en San Pedro del Pinatar – lujo y naturaleza junto al marUbicación ideal ce…
$356,778
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Los Alcazares, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 2
Área 83 m²
Nuevo complejo residencial junto al Club de Golf La Serena, Los Alcazares. Este exclusivo co…
$316,875
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en San Javier, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
El nuevo proyecto residencial incluye 16 bungalows con 2 y 3 dormitorios y 2 baños, diseñado…
$299,248
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 83 m²
Nuevos bungalows en San Pedro del Pinatar – lujo y naturaleza junto al marUbicación ideal ce…
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Bienvenido a su nuevo comienzo en armonía con la naturaleza. Descubra un proyecto residencia…
$203,610
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Bungalows de nueva construcción en San Pedro del Pinatar: vida moderna cerca de la playa …
$382,726
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Bungalows de nueva construcción con piscina privada en San Pedro del Pinatar Residencias bo…
$380,785
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torre-Pacheco, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Apartamentos y bungalós de nueva construcción en Santa Rosalia Lake and Life Resort Viviend…
$386,683
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Descubra un nuevo complejo residencial de bungalows en una zona tranquila de Torre Pacheco, …
$265,844
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
El nuevo complejo residencial se encuentra en San Pedro del Pinatar, en una zona privilegiad…
$381,312
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Apartamentos modernos con piscina comunitaria cerca de la playa en San Pedro del Pinatar …
$287,654
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Área 78 m²
Descubre el equilibrio perfecto entre comodidad, modernidad y estilo de vida costero con est…
$301,619
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Las modernas casas de bungalow están a pocos pasos del mar en el sur de la Costa Blanca. El …
$344,441
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Área 85 m²
$372,914
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Área 78 m²
Nuevos bungalows en Lo Pagan: vida moderna cerca de la playaUbicación privilegiada en Lo Pag…
$301,543
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Los Alcazares, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 114 m²
Nuevo complejo residencial junto al Club de Golf La Serena, Los Alcazares. Este exclusivo co…
$481,138
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Los Alcazares, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 117 m²
$479,980
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Bienvenido a su Retiro costero perfecto – esta casa de campo luminoso y espacioso en la plan…
$150,259
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torre-Pacheco, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Viviendas de Obra Nueva en Torre-Pacheco, Costa Cálida Bungalows modernos con característi…
$299,817
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Descubre un nuevo complejo de bungalows en la tranquila zona de Torre Pacheco, rodeado de na…
$264,688
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Bungalows modernos en la parte sur de la Costa Blanca, a pocos pasos de las playas de arena.…
$367,558
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Bungalows modernos a pocos pasos del mar en el sur de la Costa Blanca. El nuevo complejo res…
$319,012
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Parámetros de las propiedades en Región de Murcia, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
campo de golf cercano
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