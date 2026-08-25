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Casas en Venta en Águilas, Španjolska

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28 propiedades total found
Bungalow Bungalow 1 habitacion en Águilas, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Águilas, Španjolska
Dormitorios 1
$320 573
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Águilas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Águilas, Španjolska
Dormitorios 2
Área 69 m²
Paz del mar en su casa. Apartamentos, áticos y duplexes con 1, 2, 3 y 4 dormitorios y impres…
$388 105
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Águilas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Águilas, Španjolska
Dormitorios 2
Área 73 m²
Paz del mar en su casa. Apartamentos, áticos y duplexes con 1, 2, 3 y 4 dormitorios y impres…
$450 273
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It Is RealtyIt Is Realty
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Águilas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Águilas, Španjolska
Dormitorios 2
Área 72 m²
Paz del mar en su casa. Apartamentos, áticos y duplexes con 1, 2, 3 y 4 dormitorios y impres…
$415 323
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Águilas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 188 m²
Situado en la encantadora ciudad costera de Aguiles, este exclusivo complejo de 8 casas ados…
$461 181
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Águilas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 188 m²
La encantadora ciudad costera de Agilas cuenta con un nuevo edificio exclusivo de 8 casas ad…
$461 181
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TekceTekce
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Águilas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Águilas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 96 m²
Paz del mar en su casa. Apartamentos, áticos y duplexes con 1, 2, 3 y 4 dormitorios y impres…
$499 250
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Villa en Águilas, Španjolska
Villa
Águilas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 117 m²
Este complejo residencial en Agilas, Murcia, es una oportunidad única para disfrutar de un e…
$470 489
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Villa en Águilas, Španjolska
Villa
Águilas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 188 m²
Villas en venta en Agilas, Murcia, a solo 500 m de la playaVillas exclusivas en la zona resi…
$457 081
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Águilas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Águilas, Španjolska
Dormitorios 2
Área 79 m²
Paz del mar en su casa. Apartamentos, áticos y duplexes con 1, 2, 3 y 4 dormitorios y impres…
$440 974
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Casa 4 habitaciones en Águilas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 117 m²
Descubre una oportunidad única para vivir en una zona privilegiada de la costa de Murcia. Es…
$436 908
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Águilas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Águilas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 87 m²
Paz del mar en su casa. Apartamentos, áticos y duplexes con 1, 2, 3 y 4 dormitorios y impres…
$437 970
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Villa en Águilas, Španjolska
Villa
Águilas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 117 m²
Nuevo complejo residencial en AgilasNuevo complejo residencial exclusivo con apartamentos y …
$477 454
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Casa 4 habitaciones en Águilas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 117 m²
Descubre una oportunidad única para vivir en una zona privilegiada de la costa de Murcia. Es…
$468 116
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Villa 5 habitaciones en Águilas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 117 m²
Elegantes villas independientes de 4 dormitorios con piscinas privadas y garajes en Águilas …
$467 013
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Villa en Águilas, Španjolska
Villa
Águilas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 188 m²
Villas independientes de nueva construcción en venta en Águilas, Murcia, a solo 500 m de la …
$462 890
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Águilas, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Águilas, Španjolska
Dormitorios 1
Área 62 m²
Situado en el encantador pueblo de Agilas, este complejo residencial ofrece una experiencia …
$348 453
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Villa en Águilas, Španjolska
Villa
Águilas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 188 m²
Villas independientes de nueva construcción en venta en Águilas, Murcia, a solo 500 m de la …
$463 519
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Villa en Águilas, Španjolska
Villa
Águilas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 117 m²
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN AGUILAS Exclusivo complejo residencial de apartam…
$469 851
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Villa en Águilas, Španjolska
Villa
Águilas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 117 m²
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN AGUILAS Exclusivo complejo residencial de apartamento…
$481 001
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Villa en Águilas, Španjolska
Villa
Águilas, Španjolska
Dormitorios 5
Área 474 m²
Esta impresionante propiedad se encuentra en un lugar privilegiado, rodeado de naturaleza, c…
$1,03M
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Águilas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Águilas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 81 m²
Paz del mar en su casa. Apartamentos, áticos y duplexes con 1, 2, 3 y 4 dormitorios y impres…
$409 733
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Casa 4 habitaciones en Águilas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Número de plantas 2
A new residence of 14 exclusive villas, located in the privileged urbanization of Isla-del-F…
$253 371
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Casa 5 habitaciones en Águilas, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Complejo en Águilas (Murcia) de 10 villas de 4 dormitorios y 3 baños, desde 117,53 m2 con pi…
$438 780
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Casa 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Número de plantas 2
New modern Ocean Breeze villas located in a quiet area of Aguilas, a 10-minute walk from the…
$187 059
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Villa en Águilas, Španjolska
Villa
Águilas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 203 m²
Villas en venta en Águilas, Murcia, Costa Cálida Situadas en un entorno privilegiado de la C…
$356 578
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Villa en Águilas, Španjolska
Villa
Águilas, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Villa en venta en Águilas, Murcia, Costa Cálida Esta villa se encuentra en Calabardina, Águi…
$801 483
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Villa en Águilas, Španjolska
Villa
Águilas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 203 m²
$302 193
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