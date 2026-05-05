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Casas del lago en Venta en Región de Murcia, Španjolska

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Murcia
253
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392
Los Alcazares
322
Torre-Pacheco
266
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4 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Villa atractiva con gran terraza en la azotea, jardín y aparcamiento sin piscina, situada en…
$379,979
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Villa 5 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Brillante villa con piscina privada, gran terraza, jardín, sótano e increíbles vistas a la l…
$648,191
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Villa 7 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 317 m²
Número de plantas 1
Magnífica villa de grandes dimensiones con amplia terraza, gran jardín y piscina privada, ub…
$518,965
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AdriastarAdriastar
Dúplex 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Sofisticado dúplex en la última planta con terraza privada en la azotea, piscina y vistas al…
$404,106
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Tipos de propiedades en Región de Murcia

villas
chalets
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Región de Murcia, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
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con Piscina
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