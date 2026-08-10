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Apartamentos con piscina en venta en El Alacantí, Španjolska

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Alicante
453
Mutxamel
154
El Campello
48
San Juan de Alicante
34
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57 propiedades total found
Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
$682,978
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Apartamento 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1
Fantástico apartamento en planta media con piscina comunitaria, amplia terraza e impresionan…
$368,053
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 101 m²
Disfruta de tu nueva casa en Jarcia. En este residencial de diseño contemporaneo, adaptado a…
$530,220
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Número de plantas 3
Elegante apartamento en planta baja con garaje y trastero, ubicado en un complejo residencia…
$298,325
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Número de plantas 5
Apartamento acogedor en la planta baja con terraza privada, gimnasio totalmente equipado y p…
$219,961
VAT
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Área 91 m²
Estela, una promoción de obra nueva concebida para quienes buscan un hogar donde el diseño, …
$356,568
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Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/4
Impecable apartamento en la planta baja con jardín privado, zonas de coworking y piscina de …
$512,728
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$466,408
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
$447,146
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Increíble apartamento en la planta media situado en el centro de la ciudad, con piscina, par…
$481,467
VAT
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
$1,73M
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Área 84 m²
Estela, una promoción de obra nueva concebida para quienes buscan un hogar donde el diseño, …
$308,491
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Descubra la vida moderna en estos elegantes apartamentos, que se encuentran cerca de todas l…
$309,383
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Apartamentos exclusivos en El Albir, Costa Blanca, Cerca de las mejores playas y lugares de …
$682,978
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$466,408
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 115 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$523,776
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Apartamento en Mutxamel, Španjolska
Apartamento
Mutxamel, Španjolska
Área 111 m²
Descubre la armoniosa fusión entre elegancia y modernidad en Bonalba Green, el lugar perfect…
$363,779
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Apartamento en Mutxamel, Španjolska
Apartamento
Mutxamel, Španjolska
Área 133 m²
Descubre la armoniosa fusión entre elegancia y modernidad en Bonalba Green, el lugar perfect…
$512,352
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Apartamento en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento
San Juan de Alicante, Španjolska
Área 71 m²
Inmobiliaria Casamayor os presenta un exclusivo residencial de lujo, con todas las comodidad…
$480,425
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$466,408
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Área 89 m²
Este luminoso piso exterior se encuentra en una urbanización privada dentro del PAU I (Juan …
$336,810
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Apartamento en Mutxamel, Španjolska
Apartamento
Mutxamel, Španjolska
Área 116 m²
Descubre la armoniosa fusión entre elegancia y modernidad en Bonalba Green, el lugar perfect…
$370,781
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$466,408
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Apartamento en Mutxamel, Španjolska
Apartamento
Mutxamel, Španjolska
Área 116 m²
Descubre la armoniosa fusión entre elegancia y modernidad en Bonalba Green, el lugar perfect…
$467,799
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Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Apartamento premium en la planta baja con aparcamiento privado, gimnasio de diseño y servici…
$640,076
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Apartamento en Mutxamel, Španjolska
Apartamento
Mutxamel, Španjolska
Área 119 m²
Descubre la armoniosa fusión entre elegancia y modernidad en Bonalba Green, el lugar perfect…
$369,344
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 1/5
Atractivo apartamento en la planta media con balcón privado, gimnasio totalmente equipado y …
$252,548
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Área 115 m²
Inmobiliaria Casamayor os presenta esta magnífica vivienda situada en una de las zonas más d…
$554,386
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Área 89 m²
Estela, una promoción de obra nueva concebida para quienes buscan un hogar donde el diseño, …
$333,674
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Tipos de propiedades en El Alacantí

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en El Alacantí, Španjolska

con Garaje
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campo de golf cercano
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