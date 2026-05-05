Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. El Alacantí
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Propiedad cerca del lago

Apartamentos del lago en venta en El Alacantí, Španjolska

;
Alicante
339
Mutxamel
135
El Campello
51
San Juan de Alicante
36
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/5
Fantástico apartamento en planta media con piscina comunitaria, amplia terraza e impresionan…
$367,552
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en El Alacantí

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en El Alacantí, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir