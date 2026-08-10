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Apartamentos en la montaña en venta en El Alacantí, Španjolska

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Alicante
453
Mutxamel
154
El Campello
48
San Juan de Alicante
34
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11 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Número de plantas 3
Elegante apartamento en planta baja con garaje y trastero, ubicado en un complejo residencia…
$298,325
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Apartamento 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Bienvenido al nuevo proyecto residencial en Muxamel, una joya inigualable ubicada a pie de u…
$360,994
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Apartamento 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Apartamento premium en la planta baja con aparcamiento privado, gimnasio de diseño y servici…
$640,076
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 4
Impresionante apartamento en planta intermedia con zona de juegos, piscina y zonas verdes im…
$307,449
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Magnífico apartamento en planta baja, listo para entrar a vivir, con plaza de aparcamiento y…
$433,719
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Apartamento 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/5
Fantástico apartamento en planta media con piscina comunitaria, amplia terraza e impresionan…
$367,552
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Número de plantas 3
Apartamento premium en planta baja con aparcamiento privado, gimnasio de diseño y comodidade…
$630,783
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Lujoso apartamento en planta baja con sótano privado, exuberantes jardines y piscina estilo …
$543,978
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Número de plantas 3
Precioso apartamento en planta baja con piscina, zona de juegos y elegantes áreas verdes aja…
$269,307
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Apartamento 6 habitaciones en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Apartamento 6 habitaciones
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 101 m²
Luxurious Three Bedroom Apartment in Alicante, Spain Welcome to your exquisite Mediterran…
$417,651
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Apartamento 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Este complejo esta ubicado en una urbanización fantástica con la piscina, jardín, y espacios…
$263,774
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Tipos de propiedades en El Alacantí

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en El Alacantí, Španjolska

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con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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