Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. El Alacantí
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en El Alacantí, Španjolska

;
Alicante
453
Mutxamel
154
El Campello
48
San Juan de Alicante
34
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios de estilo mediterráneo cerca del mar en El Campello Situad…
$527,792
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios de estilo mediterráneo cerca del mar en El Campello Situad…
$613,845
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios de estilo mediterráneo cerca del mar en El Campello Situad…
$688,425
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/5
Fantástico apartamento en planta media con piscina comunitaria, amplia terraza e impresionan…
$367,552
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios de estilo mediterráneo cerca del mar en El Campello Situad…
$481,897
Dejar una solicitud
Apartamento 6 habitaciones en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Apartamento 6 habitaciones
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 101 m²
Luxurious Three Bedroom Apartment in Alicante, Spain Welcome to your exquisite Mediterran…
$417,651
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en El Alacantí

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en El Alacantí, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir