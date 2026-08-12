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Casas en Venta en Vega Baja del Segura, Španjolska

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Torrevieja
948
Orihuela
816
Pilar de la Horadada
704
Rojales
482
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4 140 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Cox, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Descubre una colección exclusiva de 44 casas adosadas solárium diseñadas para aquellos que b…
$276,977
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Casa 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Esta villa encarna la esencia del estilo mediterráneo con arquitectura sencilla y acogedora,…
$531,572
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$362,741
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Casa 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
En venta bungalow en la planta superior de 120 m2, situado en una zona tranquila de Orihela …
$214,657
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Villa de lujo de 3 dormitorios con piscina privada en La Zenia. Chalet independiente en esqu…
$574,810
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Casa 3 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
El complejo residencial es una colección exclusiva de nuevas villas independientes que repen…
$543,130
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Casa 3 habitaciones en Algorfa, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Algorfa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Este exclusivo complejo residencial consta de 49 villas independientes ubicadas en Algorfa, …
$485,454
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$328,183
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Adosado Adosado en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado
Torrevieja, Španjolska
$144,513
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International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$362,741
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Villa en Los Montesinos, Španjolska
Villa
Los Montesinos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Ubicada en el encantador municipio de Los Montesinos, esta exclusiva oferta residencial cons…
$547,740
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Apartamentos y adosados de obra nueva en El Raso (Guardamar del Segura) Exclusiva promoción…
$536,527
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Proyecto de obra nueva en Torre de la Horadada, a 500 m de la playa Exclusiva urbanización …
$398,154
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Casa 4 habitaciones en Bigastro, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Bigastro, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Villas de 3 Dormitorios con Piscina Privada en Vistabella Golf, Orihuela Ubicada en Vistabel…
$455,489
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$391,539
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Esta villa independiente, lista para entrar a vivir y completamente sin estrenar, se ubica e…
$1,03M
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
$705,008
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Proyecto de obra nueva en Torre de la Horadada, a 500 m de la playa Exclusiva urbanización …
$409,695
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Casa 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Descubre este encantador bungalow situado en la prestigiosa zona de Los Frutales de Torrevie…
$313,907
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Villa 4 habitaciones en Bigastro, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Bigastro, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 117 m²
Villas de 3 Dormitorios con Piscina Privada en Vistabella Golf, Orihuela Ubicada en Vistabel…
$506,227
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Casa 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Ofrecemos un acogedor adosado situado en la zona de Carrefour, Torrevieja, un lugar ideal ta…
$178,881
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Casa 3 habitaciones en Torrelamata, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Torrelamata, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Si usted está buscando alojamiento moderno junto al mar que está listo para entrar y no requ…
$386,498
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Casa 3 habitaciones en Algorfa, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Algorfa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Estas villas modernas en Alicante, Elgorth, están diseñadas para proporcionar un estilo de v…
$565,207
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Villa en Rojales, Španjolska
Villa
Rojales, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 187 m²
Ubicadas en la prestigiosa zona de Ciudad Quesada, estas exclusivas villas ofrecen un entorn…
$1,83M
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$391,539
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$328,183
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Ubicado en la prestigiosa zona de Orihuela Costa, este conjunto de adosados ofrece una oport…
$422,048
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
El complejo se encuentra en Alicante, Ciudad Quesada, y ofrece nuevos apartamentos de 74 m2 …
$431,129
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Casa 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Situado en el prestigioso Blue Lagoon area, esta hermosa villa independiente restaurada con …
$450,778
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 92 m²
Nuevos Bungalows en San Miguel de SalinasNuevo complejo residencial de villas y bungalows de…
$487,049
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Tipos de propiedades en Vega Baja del Segura

villas
chalets
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Vega Baja del Segura, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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