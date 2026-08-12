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Bungalow en venta en Vega Baja del Segura, Španjolska

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Torrevieja
527
Orihuela
67
Pilar de la Horadada
326
Rojales
86
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1 198 propiedades total found
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$362,741
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$328,183
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$362,741
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Proyecto de obra nueva en Torre de la Horadada, a 500 m de la playa Exclusiva urbanización …
$398,154
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$391,539
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Proyecto de obra nueva en Torre de la Horadada, a 500 m de la playa Exclusiva urbanización …
$409,695
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$391,539
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$328,183
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
El complejo se encuentra en Alicante, Ciudad Quesada, y ofrece nuevos apartamentos de 74 m2 …
$431,129
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 92 m²
Nuevos Bungalows en San Miguel de SalinasNuevo complejo residencial de villas y bungalows de…
$487,049
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Coronella Living by TM es el nuevo residencial de TM Grupo Inmobiliario situado en la zona d…
$372,943
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 74 m²
Bungalows exclusivos en Pilar de la Horadada - un estilo único y una ubicación privilegiadaU…
$378,859
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Rojales, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 2/2
En venta es un bungalow de lujo en un complejo residencial premium en la ciudad de Ciudad Qu…
$540,418
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 90 m²
Situado en la encantadora ciudad de Rojales, este complejo residencial ofrece una selección …
$384,688
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Moderno complejo residencial de nuevos edificios se encuentra en Alicante, en la ciudad de T…
$364,090
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Apartamentos y bungalós de nueva construcción en venta en Pilar de la Horadada, cerca de la …
$522,057
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
El complejo residencial constará de 112 apartamentos de lujo modernos, cuidadosamente diseña…
$416,103
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
El complejo residencial constará de 112 apartamentos de lujo modernos, cuidadosamente diseña…
$389,519
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Un exclusivo complejo residencial situado entre el Parque Natural Lagunas de La Mata y la La…
$414,947
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Coronella Living by TM es el nuevo residencial de TM Grupo Inmobiliario situado en la zona d…
$398,345
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Área 94 m²
Este nuevo complejo en Pilar de la Horadada presenta la segunda fase con 12 apartamentos de …
$318,941
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
El complejo residencial constará de 112 residencias de lujo modernas, cuidadosamente diseñad…
$344,441
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Ofrece bungalow en venta en el complejo residencial Azahara, con una superficie de 57 m2, si…
$206,896
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Coronella Living by TM es el nuevo residencial de TM Grupo Inmobiliario situado en la zona d…
$344,078
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Bungalow Bungalow en Bigastro, Španjolska
Bungalow Bungalow
Bigastro, Španjolska
Área 69 m²
Situado en la encantadora ciudad de Bigastro, este complejo residencial ofrece una selección…
$203,181
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/2
Ofrecemos un nuevo bungalow de estilo moderno en un complejo residencial cerrado con piscina…
$329,939
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
La residencia constará de 112 modernas unidades residenciales de lujo, cuidadosamente diseña…
$428,817
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Benijófar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Benijófar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 153 m²
Descubra un nuevo complejo residencial en la tranquila zona de Benijofar, que consta de 35 a…
$382,120
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
El complejo residencial constará de 112 residencias de lujo modernas, cuidadosamente diseñad…
$386,051
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Esta exclusiva propiedad residencial ofrece bungalows modernos en estilo minimalista a solo …
$416,103
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Parámetros de las propiedades en Vega Baja del Segura, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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