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Villas en venta en Vega Baja del Segura, Španjolska

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Torrevieja
117
Orihuela
356
Pilar de la Horadada
146
Rojales
225
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1 299 propiedades total found
Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Villa de lujo de 3 dormitorios con piscina privada en La Zenia. Chalet independiente en esqu…
$574,810
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Villa en Los Montesinos, Španjolska
Villa
Los Montesinos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Ubicada en el encantador municipio de Los Montesinos, esta exclusiva oferta residencial cons…
$547,740
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Esta villa independiente, lista para entrar a vivir y completamente sin estrenar, se ubica e…
$1,03M
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
$705,008
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International real estate agency Habita
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Villa 4 habitaciones en Bigastro, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Bigastro, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 117 m²
Villas de 3 Dormitorios con Piscina Privada en Vistabella Golf, Orihuela Ubicada en Vistabel…
$506,227
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Villa en Rojales, Španjolska
Villa
Rojales, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 187 m²
Ubicadas en la prestigiosa zona de Ciudad Quesada, estas exclusivas villas ofrecen un entorn…
$1,83M
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Ubicada en la prestigiosa Ciudad Quesada, esta exclusiva vivienda independiente ofrece un en…
$961,716
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Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 5
Área 241 m²
Descripción del objeto: Le presentamos una excepcional casa familiar de seis dormitorios, si…
$2,26M
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Daya Nueva, Španjolska
Villa
Daya Nueva, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Daya Nueva, este conjunto residencial ofrece 12 vivie…
$461,139
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Villa en Algorfa, Španjolska
Villa
Algorfa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 238 m²
Villas de nueva construcción con piscina privada en La Finca Golf Algorfa, Costa Blanca Sur …
$613,906
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Villa 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Chalet independiente de estilo mediterráneo con piscina en Ciudad Quesada Ciudad Quesada es …
$1,02M
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Villa en San Fulgencio, Španjolska
Villa
San Fulgencio, Španjolska
Dormitorios 3
Área 99 m²
Nuevas villas con piscina privada en Oasis de la Marina, Costa BlancaCasas modernas en una z…
$482,106
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 185 m²
VILLAS MODERNAS DE OBRA NUEVA EN VILLAMARTIN Villas de Obra Nueva con 2 modelos a …
$778,893
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 4
Área 244 m²
Situado en una ubicación privilegiada en Ciudad Quesada, este exclusivo complejo de siete vi…
$957,525
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 900 m²
Esta espaciosa villa con 3 dormitorios y 2 baños se encuentra en una parcela de 900 m2 en el…
$622,014
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Villa en San Fulgencio, Španjolska
Villa
San Fulgencio, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Ubicada en San Fulgencio, esta exclusiva colección de 7 viviendas independientes ofrece un e…
$420,895
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Villa en Entrenaranjos, Španjolska
Villa
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Orihuela, esta exclusiva colección de 32 viviendas in…
$634,110
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Villa en Los Montesinos, Španjolska
Villa
Los Montesinos, Španjolska
Dormitorios 4
Área 130 m²
Villas de nueva construcción en La Herrada Los Montesinos con piscina privadaExclusivo proye…
$526,961
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Villas de Obra Nueva con Vistas al Golf en Ciudad Quesada Exclusividad y Naturaleza junto a…
$1,37M
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 5
Área 358 m²
Villa de lujo en Ciudad QuesadaSumérgete en absoluto lujo en esta villa de ensueño situada e…
$998,405
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 4
Área 171 m²
Estas impresionantes villas exclusivas se encuentran en la prestigiosa zona de Torreblanca, …
$699,000
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Villa 4 habitaciones en Algorfa, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Algorfa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Número de plantas 1
Villa fantástica con terraza en la azotea y unas impresionantes vistas al lago, piscina priv…
$667,196
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa en Daya Nueva, Španjolska
Villa
Daya Nueva, Španjolska
Dormitorios 3
Área 128 m²
Nuevas villas con piscina privada en Daya Nueva, Costa BlancaModernas villas dobles y unifam…
$422,383
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Villa 4 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Número de plantas 2
Hermosa villa adosada que ofrece piscina privada, gran jardín y terraza en la azotea con inc…
$487,139
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 205 m²
Situado en la encantadora Ciudad Quesada, esta villa ofrece un ambiente de vida exclusivo y …
$1,26M
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Villa en San Fulgencio, Španjolska
Villa
San Fulgencio, Španjolska
Dormitorios 3
Área 109 m²
Nuevo complejo residencial en San FulgencioComplejo residencial de villas separadas y adyace…
$322,743
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Casa antigua para reformar en centro de Torrevieja . Amplia casa de 4 dormitorios para refor…
$482,372
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Villa en Benijófar, Španjolska
Villa
Benijófar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 156 m²
Nuevas villas contemporáneas en BenihofarNuevas villas modernas ubicadas en Benijofar, una z…
$680,224
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Villa en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 288 m²
Descubre esta lujosa villa de estilo contemporáneo en Ciudad Quesada. Villa de una planta co…
$993,116
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Villa 5 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 1
Villa de lujo con piscina privada, jardín espectacular y amplia terraza en la azotea, ubicad…
$647,262
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parámetros de las propiedades en Vega Baja del Segura, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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