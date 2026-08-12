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Adosados en Venta en Vega Baja del Segura, Španjolska

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456 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Cox, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Descubre una colección exclusiva de 44 casas adosadas solárium diseñadas para aquellos que b…
$276,977
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Adosado Adosado en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado
Torrevieja, Španjolska
$144,513
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International real estate agency Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Adosado Adosado 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Apartamentos y adosados de obra nueva en El Raso (Guardamar del Segura) Exclusiva promoción…
$536,527
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 2 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Ubicado en la prestigiosa zona de Orihuela Costa, este conjunto de adosados ofrece una oport…
$422,048
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Situado en el corazón del prestigioso San Miguel de Salinas, esta hermosa casa adosada refor…
$230,013
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Piso 2/2
En venta un nuevo dúplex de dos plantas en un complejo residencial cerrado en una zona resid…
$352,532
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Acogedora casa en venta en Orihuela Costa, distrito de Las Filipinas, situada en un tranquil…
$242,611
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este conjunto residencial ofrece…
$432,311
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Ubicados en la encantadora localidad de Dolores, estos adosados ofrecen una excelente oportu…
$478,552
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Descubre la oportunidad perfecta con estas preciosas casas adosadas en Dolores, Alicante, do…
$374,493
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
En la bulliciosa ciudad costera de Torrevieja, este exclusivo complejo residencial ofrece 10…
$577,806
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 2
Presentamos una casa adosada en dos niveles en la zona de Pilar de la Horadada, junto a Torr…
$300,519
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
La vibrante ciudad costera de Torrevieja alberga este exclusivo complejo residencial de 10 c…
$577,806
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una magnífica casa adosada con piscina privada en la ciudad de Torrevieja, Los Bal…
$342,129
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Daya Nueva, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Daya Nueva, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Vivir en este encantador rincón de Alicante ofrece la combinación perfecta de tranquilidad y…
$345,597
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 2
Venta cómoda casa adosada en una urbanización cerrada en la ciudad de Dehesa de Campoamor. D…
$458,546
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Rafal, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rafal, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Rafal, este conjunto residencial ofrece una selección…
$310,194
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 103 m²
Quads y adosados de nueva construcción en Dolores Esta moderna urbanización de Dolores …
$522,057
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Cox, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Cox, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Adosados de obra nueva en venta en Cox - 44 casas modernas con grandes comodidades Descubra…
$258,248
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Cox, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cox, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Nuevos bungalows y adosados en Cox, Alicante Exclusiva promoción residencial de 26 viviend…
$291,390
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Amplio adosado renovado de 3 dormitorios con vistas al mar cerca de La Mata . Amplio adosado…
$406,802
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Ubicado en la tranquila zona de La Herrada, este conjunto residencial ofrece 14 adosados dis…
$541,974
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Siente la encarnación de un estilo de vida moderno en este hermoso adosado restaurado, perfe…
$277,402
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
$364,090
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Casa moderna en venta. La superficie de construcción es de 197 m2. Duplex tiene tres dormito…
$433,441
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Experimente la comodidad de los modernos adosados y semi-casas de nueva construcción en la t…
$398,650
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Complejo residencial exclusivo de nuevos edificios en Pilar de la Horadada en la hermosa Cos…
$358,196
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Esta vivienda de tres plantas más solárium privado dispone de 4 dormitorios y 3 baños, ademá…
$347,624
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
Imagina una gran oportunidad para vivir en una de las zonas más deseables del sur de la Cost…
$537,467
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
En el corazón de Vega Baja, en una zona tranquila con excelentes conexiones de transporte, h…
$479,675
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Parámetros de las propiedades en Vega Baja del Segura, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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