Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Vega Baja del Segura
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en Vega Baja del Segura, Španjolska

;
Torrevieja
7
Orihuela
4
Pilar de la Horadada
9
Guardamar del Segura
3
Dúplex Borrar
Eliminar
30 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 1
Dúplex elegante en la última planta con terraza en la azotea iluminada por el sol y jacuzzi,…
$322,443
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Dúplex 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 90 m²
Dúplex , que combina estilo moderno y comodidad en un entorno privilegiado. Situado a solo 2…
$227,871
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Apartamento esquina en Torre de la Horadada situado a 700m del mar. 3 dormitorios,  2 ba…
$567,343
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Dúplex 3 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Número de plantas 1
Increíble casa dúplex en la última planta con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria…
$310,548
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Apartamentos de 2-3 Dormitorios con Piscina Privada y Amplias Terrazas en Pilar de la Horada…
$751,883
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 197 m²
Número de plantas 1
Impresionante casa dúplex en la última planta con gran terraza en la azotea, piscina comunit…
$345,181
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Dúplex 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Descubre esta luminosa y acogedora vivienda adosada ubicada en una de las zonas más deseadas…
$279,822
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en San Fulgencio, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
San Fulgencio, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 1
Refinado dúplex superior con una amplia terraza privada en la azotea, una generosa distribuc…
$351,770
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Casas elegantes de 2 y 3 dormitorios cerca de la playa y servicios en Torre de la Horadada L…
$529,315
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 1
Atractivo dúplex en planta alta con una gran terraza en la azotea y una piscina comunitaria …
$287,102
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Dúplex 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Este acogedor adosado se encuentra en una de las zonas más tranquilas y agradables de Torrev…
$236,136
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Te presentamos este encantador adosado ubicado en la zona de Los Altos, Torrevieja, dentro d…
$234,955
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Apartamentos Modernos y Elegantes de 3 Dormitorios cerca de la Playa en Pilar de la Horadada…
$573,065
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Fantástico dúplex en la última planta de la playa con terraza privada en la azotea, piscinas…
$399,803
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Dúplex 4 habitaciones en Benejúzar, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Benejúzar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 111 m²
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Diseño Moderno en Benejúzar Estos apartamentos se encu…
$264,311
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Apartamentos con Vistas al Mar y Jacuzzi en la Azotea cerca del Centro Urbano en Torrevieja …
$652,220
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Dúplex de lujo en planta baja con una gran terraza y una piscina comunitaria situada cerca d…
$352,928
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Dúplex 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Número de plantas 1
Impresionante casa dúplex en planta alta con una gran terraza en la azotea y una piscina com…
$376,070
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Dúplex 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Casa dúplex en planta baja con gran terraza ajardinada y piscina comunitaria en una zona tra…
$248,207
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Dúplex 3 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Casa moderna en planta baja con gran jardín, piscina comunitaria, gimnasio y spa rodeados de…
$275,890
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Dúplex 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Ofreciendo esta hermosa casa pareada/duplex en una zona popular de Villamartin cerca de toda…
$284,394
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
DUPLEX DE 4 DORMITORIOS EN RESIDENCIAL ZENIAMAR, AMPLIO JARDIN, BAÑO, ASEO, INCLUYE PLAZA DE…
$319,218
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2
Gran ático dúplex en complejo residencial con piscina. Cuenta con 3 dormitorios, 2 baños, co…
$168,094
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamento Dúplex de Estilo Mediterráneo de 3 Dormitorios en un Complejo con Piscina Comuni…
$218,855
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
¡Vive el Sueño Mediterráneo en Bella Salina – Colección de Dúplex a Solo 100 Metros de la Pl…
$603,496
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 4
El Penthouse dúplex Guardamar del Segura tiene tres dormitorios, 3 baños y un garaje cerca d…
$204,966
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
¡Bienvenido a tu nuevo hogar! Esta encantadora casa tipo dúplex se encuentra en la tranquila…
$254,214
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Complejo de 3 adosados ​dúplex ​en Torre de la Horadada a 400 metros de la playa, con 3 dorm…
$568,673
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
(RU) Продаётся дуплекс в Гуардамаре в районе Los secanos, располагается на 1 этаже. Общая пл…
$323,861
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Rojales, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 287 m²
Número de plantas 2
Apartamentos únicos de 2 o 4 dormitorios cerca del campo de golf en Rojales, Alicante, Costa…
$654,252
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Vega Baja del Segura, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir