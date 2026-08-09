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Dúplex en venta en Pilar de la Horadada, Španjolska

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Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Apartamentos Modernos y Elegantes de 3 Dormitorios cerca de la Playa en Pilar de la Horadada…
$573,065
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Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Fantástico dúplex en la última planta de la playa con terraza privada en la azotea, piscinas…
$399,803
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Dúplex 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 1
Atractivo dúplex en planta alta con una gran terraza en la azotea y una piscina comunitaria …
$287,102
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Dúplex 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Apartamento esquina en Torre de la Horadada situado a 700m del mar. 3 dormitorios,  2 ba…
$567,343
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Dúplex 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Casa dúplex en planta baja con gran terraza ajardinada y piscina comunitaria en una zona tra…
$248,207
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Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Apartamentos de 2-3 Dormitorios con Piscina Privada y Amplias Terrazas en Pilar de la Horada…
$751,883
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Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Casas elegantes de 2 y 3 dormitorios cerca de la playa y servicios en Torre de la Horadada L…
$529,315
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Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
¡Vive el Sueño Mediterráneo en Bella Salina – Colección de Dúplex a Solo 100 Metros de la Pl…
$603,496
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Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Complejo de 3 adosados ​dúplex ​en Torre de la Horadada a 400 metros de la playa, con 3 dorm…
$568,673
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