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Dúplex en venta en Estepona, Španjolska

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26 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Resinera Voladilla, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Resinera Voladilla, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 226 m²
Marine Hills by TM está situado en un entorno privilegiado a menos de 10 minutos de Estepona…
$1,14M
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Dúplex 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
¡Bienvenido a tu refugio junto al mar! Situado en una de las urbanizaciones más prestigiosas…
$3,13M
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Dúplex 4 habitaciones en Bel Air, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Bel Air, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
En el Paraiso Hills te invitamos a vivir en un entorno privilegiado, con un concepto residen…
$1,03M
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LDV InvestLDV Invest
Dúplex 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Dúplex de lujo en planta baja con amplio jardín privado en un exclusivo complejo de vivienda…
$554,088
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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Dúplex 7 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 7 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Apartamentos Dúplex y Áticos de Lujo en El Paraíso, Estepona El Paraíso, ubicado en la prest…
$1,21M
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Dúplex 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Número de plantas 3
Apartamentos en Estepona con maravillosas vistas al mar y piscinas Los apartamentos de nueva…
$807,977
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Dúplex 6 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 6 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Apartamentos Dúplex y Áticos de Lujo en El Paraíso, Estepona El Paraíso, ubicado en la prest…
$1,03M
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Dúplex 3 habitaciones en Resinera Voladilla, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Resinera Voladilla, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 226 m²
Marine Hills by TM está situado en un entorno privilegiado a menos de 10 minutos de Estepona…
$1,14M
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Dúplex 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con vistas panorámicas en una ubicación privilegiada en Estepona Málaga Los apa…
$1,10M
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Dúplex 2 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Estepona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Se vende dúplex en segunda planta con vista al mar en urbanización privada, con terraza y p…
$195,255
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Dúplex 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Ático dúplex en venta en Estepona. Este nuevo complejo residencial, ubicado en la urbanizaci…
$473,604
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Dúplex 3 habitaciones en Resinera Voladilla, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Resinera Voladilla, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Descubre este elegante ático dúplex situado en la tranquila zona de Selwo, Estepona, que com…
$574,593
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Dúplex 3 habitaciones en Resinera Voladilla, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Resinera Voladilla, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Lujoso Ático Dúplex con Vistas Panorámicas en Selwo, Estepona Bienvenido a este impresionan…
$533,965
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Dúplex 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Exclusivo ático dúplex en La Resina Golf, perfecto para quienes buscan una propiedad con gra…
$549,055
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Dúplex 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Fantastico duplex en una de las mejores zonas de Estepona por su proximidad a la playa y su …
$287,459
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Dúplex 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Viva el lujo costero en este impresionante ático dúplex en Estepona, a solo 5 minutos a pie …
$393,509
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Dúplex 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Fantástico apartamento tríplex con amplios espacios exteriores y vistas impresionantes ubica…
$487,533
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Dúplex 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Bienvenido a la cima del lujo con este impresionante dúplex de 2 dormitorios y 2 baños en el…
$439,941
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Dúplex 4 habitaciones en Bel Air, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Bel Air, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Presentamos a su atención dúplex de 3 habitaciones en el nuevo complejo residencial exclusiv…
$506,918
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Dúplex 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Esta lujosa residencia dúplex, ubicada en la exclusiva urbanización cerrada Bahía de la Plat…
$1,39M
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Dúplex 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento dúplex completamente renovado y muy bonito. El apartamento consta de tres dormit…
$481,729
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Dúplex 4 habitaciones en Bel Air, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Bel Air, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Impresionante ático dúplex moderno de 3 dormitorios en Bel Air, Estepona. La propiedad goza …
$783,535
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Dúplex 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
MAGNÍFICO ÁTICO DÚPLEX CON VISTAS AL MAR Y SOLARIUM EN ESTEPONA Ubicado a solo 5 minutos a …
$405,117
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Dúplex 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este impresionante apartamento dúplex de 2 dormitorios y 2 baños se encuentra en el exclusiv…
$1,04M
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Dúplex 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Arquitectura única, magníficas vistas despejadas e instalaciones excepcionales, donde la exp…
$2,11M
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Dúplex 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Dúplex ático de reciente construcción en Estepona con impresionantes vistas al mar, al campo…
$451,549
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