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Dúplex en venta en Cataluña, Španjolska

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3 propiedades total found
Dúplex 5 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 368 m²
Piso 6/7
Apartamentos cerca de tiendas, cultura y vida urbana en Barcelona La zona es conocida por su…
$13,81M
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Dúplex 4 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 399 m²
Número de plantas 27
Apartamentos en la Calle Diagonal de Barcelona Cerca de la Playa y del Centro Comercial La z…
$7,49M
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Dúplex 7 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Dúplex 7 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
Número de plantas 2
FANTÁSTICA CASA PAREADA CON LICENCIA TURÍSTICA Y VISTAS AL MAR EN LLORET DE MAR  ¡Bienven…
$561,738
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Parámetros de las propiedades en Cataluña, Španjolska

con Garaje
con Vistas al mar
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