Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Canarias
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en Canarias, Španjolska

;
Santa Cruz de Tenerife
25
Adeje
10
Arona
10
Los Cristianos
6
Dúplex Borrar
Eliminar
25 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Precioso dúplex reformado de 3 dormitorios con jardín privado y vistas al mar - Paraíso II, …
$639,443
Dejar una solicitud
Dúplex 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Dúplex 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Apartamento dúplex en venta en el complejo El Cortijo, en el corazón de Playa de Las América…
$256,583
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Santiago del Teide, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Santiago del Teide, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
En venta es un magnífico dúplex con vistas al mar, situado en la ciudad turística de Puerto …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Dúplex 2 habitaciones en El Bebedero, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
El Bebedero, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
En venta hay una casa de bolígrafo dúplex, que se encuentra en el complejo Diana en la zona …
$173,777
Dejar una solicitud
Dúplex 1 habitacion en Arona, Španjolska
Dúplex 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Presentamos este atractivo apartamento tríplex situado en el complejo San Rafael, conocido t…
$285,998
Dejar una solicitud
Dúplex en Icod de los Vinos, Španjolska
Dúplex
Icod de los Vinos, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Продается стильный дуплекс на северном побережье Тенерифе в живописном Icod de los Vinos. Го…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
TekceTekce
Dúplex 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Nos complace ofrecerles un espacioso y luminoso apartamento dúplex de dos dormitorios en uno…
$831,275
Dejar una solicitud
Dúplex 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Dúplex 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Apartamento dúplex en venta en el complejo residencial Colina Blanca en San Eugenio Alto. 1 …
$160,948
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Apartamento dúplex en Pueblo Primavera complejo en Golf del Sur. En la planta baja hay un am…
$290,405
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Guia de Isora, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Guia de Isora, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
En el exclusivo entorno de Los Jardines de Abama presentamos una extraordinaria colección de…
$1,78M
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Bungalow en el complejo Tegueste, San Eugenio Bajo. Sala de estar, 4 dormitorios, 3 baños, c…
$513,166
Dejar una solicitud
Dúplex 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Un magnífico dúplex en el complejo residencial "Adeje Paradise", ubicado en Playa Paraíso, u…
$303,235
Dejar una solicitud
Dúplex 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 48 m²
Apartamento dúplex (2 niveles) en una nueva y moderna promoción residencial en Tijoco Bajo (…
$449,061
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
En venta hay un dúplex ubicado en la pintoresca zona de Chayofita, en La Finca.Duplex se enc…
$305,567
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 142 m²
Amoenus Un paraíso de calma y seguridad. Amoenus es una simbiosis perfecta entre naturaleza…
$1,38M
Dejar una solicitud
Dúplex 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
En venta hay un apartamento dúplex en el complejo Parque Tropical, Los Cristianos. El comple…
$367,380
Dejar una solicitud
Dúplex 2 habitaciones en Santiago del Teide, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Santiago del Teide, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Apartamentos de obra nueva que finalizan a finales de 2024 en el fantástico pueblo de Puerto…
$506,900
Dejar una solicitud
Dúplex 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
En venta hay un apartamento ubicado en el complejo Club Paraíso en la zona de Playa Paraíso,…
$244,920
Dejar una solicitud
Dúplex 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
En venta hay un hermoso dúplex, que se encuentra en el complejo Golf Resort, en la zona de L…
$425,695
Dejar una solicitud
Dúplex 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Duplex en venta en Villas Fañabe en Costa Adeje. Totalmente renovado, consta de una amplia s…
$513,166
Dejar una solicitud
Dúplex 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 53 m²
En venta hay un dúplex ubicado en Castle Harbor. Duplex consta de: 2 dormitorios, 2 baños…
$220,428
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Palm Mar Arona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Palm Mar Arona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Dúplex con vistas panorámicas al mar, ubicado en el exclusivo complejo residencial Bahía de …
$756,196
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Arona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Se vende apartamento dúplex en el complejo Santa Ana en la zona de Costa del Silencio. Tiene…
$273,984
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Ático dúplex en la zona del Parque de la Reina. Se vende amueblado. Hay una plaza de parking…
$219,078
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Apartamento dúplex de dos dormitorios en venta en el complejo Altamar Paradise en Playa de L…
$421,935
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Canarias, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir