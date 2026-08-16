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Dúplex en venta en Guardamar del Segura, Španjolska

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3 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2
Gran ático dúplex en complejo residencial con piscina. Cuenta con 3 dormitorios, 2 baños, co…
$168,094
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Dúplex 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 4
El Penthouse dúplex Guardamar del Segura tiene tres dormitorios, 3 baños y un garaje cerca d…
$204,966
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Dúplex 4 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
(RU) Продаётся дуплекс в Гуардамаре в районе Los secanos, располагается на 1 этаже. Общая пл…
$323,861
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