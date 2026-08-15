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Dúplex en venta en Torrevieja, Španjolska

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7 propiedades total found
Dúplex 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Este acogedor adosado se encuentra en una de las zonas más tranquilas y agradables de Torrev…
$236,136
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Dúplex 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Apartamentos con Vistas al Mar y Jacuzzi en la Azotea cerca del Centro Urbano en Torrevieja …
$652,220
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Dúplex 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Dúplex de lujo en planta baja con una gran terraza y una piscina comunitaria situada cerca d…
$352,928
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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Dúplex 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Número de plantas 1
Impresionante casa dúplex en planta alta con una gran terraza en la azotea y una piscina com…
$376,070
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Dúplex 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Descubre esta luminosa y acogedora vivienda adosada ubicada en una de las zonas más deseadas…
$279,822
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Dúplex 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Te presentamos este encantador adosado ubicado en la zona de Los Altos, Torrevieja, dentro d…
$234,955
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Dúplex 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
¡Bienvenido a tu nuevo hogar! Esta encantadora casa tipo dúplex se encuentra en la tranquila…
$254,214
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