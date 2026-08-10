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Dúplex en venta en Marbella, Španjolska

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San Pedro Alcantara
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26 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Nuevo proyecto en Marbella, un moderno conjunto residencial privado situado en el corazón de…
$957,103
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Dúplex 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Número de plantas 3
Apartamentos y Áticos Únicos en Nueva Andalucía Marbella Este exclusivo complejo está situad…
$2,23M
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Dúplex 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Encantador dúplex en venta en la prestigiosa Milla de Oro. Este espacioso y luminoso inmuebl…
$835,360
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LDV InvestLDV Invest
Dúplex 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Estilo Cerca de los Servicios en Marbella Los apartamentos se encuentran e…
$1,03M
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Dúplex 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Epic Marbella es un complejo privado y tranquilo con la máxima seguridad las 24 horas. Situa…
$3,59M
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Dúplex 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 199 m²
Número de plantas 3
Apartamentos y Áticos Únicos en Nueva Andalucía Marbella Este exclusivo complejo está situad…
$2,87M
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Dúplex 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Número de plantas 3
Apartamentos y Áticos Únicos en Nueva Andalucía Marbella Este exclusivo complejo está situad…
$1,98M
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Dúplex 4 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Ubicado en el prestigioso Aloha Royal de Nueva Andalucía, Marbella, este exquisito ático dúp…
$871,433
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Dúplex 4 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Imagínate en un impresionante apartamento dúplex en Nueva Andalucía, Marbella. Esta elegante…
$684,868
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Dúplex 5 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Descubre tu hogar soñado en este exquisito dúplex ubicado en la prestigiosa urbanización Los…
$1,04M
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Dúplex 3 habitaciones en Ricmar, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Ricmar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un impresionante ático ubicado junto al prestigioso campo de golf de Santa María, que ofrece…
$521,698
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Dúplex 3 habitaciones en Ricmar, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Ricmar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Excelente oportunidad: ático reformado junto a la playa en Las Chapas/El Rosario. Este apart…
$579,236
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Dúplex 4 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Presentamos una oportunidad única para adquirir un espectacular ático dúplex de tres dormito…
$1,74M
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Dúplex 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Descubre este espectacular ático dúplex ubicado en el prestigioso complejo Señorio de Aloha,…
$668,099
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Dúplex 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un dúplex moderno de dos dormitorios y dos baños. De diseño moderno y arquitectura vanguardi…
$917,027
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Dúplex 4 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Disfrute de las vistas de la tarde con unas impresionantes vistas al mar. La urbanización s…
$695,985
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Dúplex 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este exquisito ático dúplex ofrece una combinación perfecta de lujo y comodidad, con una pla…
$539,769
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Dúplex 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Descubre tu refugio frente al mar en este excepcional piso en venta, ubicado en la pintoresc…
$528,741
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Dúplex 4 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Excepcional Duplex Penthouse: Lujo inigualable con ingresos altos Potencial de renta Eleva …
$917,910
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Dúplex 4 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Bienvenido a este elegante ático dúplex que ha sido completamente renovado en estilo escandi…
$806,751
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Dúplex 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Un distintivo proyecto residencial situado en la playa en Las Chapas (Marbella), que se cons…
$3,42M
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Dúplex 3 habitaciones en Rio Real, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Rio Real, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Bienvenido a este elegante ático dúplex ubicado en la codiciada zona de Altos de los Montero…
$637,275
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Dúplex 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un proyecto espectacular de increíbles apartamentos, dúplex y áticos para que disfrutes del …
$1,03M
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Dúplex 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Gran oportunidad para adquirir un ático en la reconocida urbanización Club Sierra, ideal par…
$568,789
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Dúplex 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Precioso ático dúplex con soleada terraza privada, a solo 1 minuto de la Plaza de los Naranj…
$580,397
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Dúplex 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Ático dúplex con 2 dormitorios y 2 baños, con una gran terraza privada soleada orientada al …
$545,573
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Parámetros de las propiedades en Marbella, Španjolska

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