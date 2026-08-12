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Dúplex con piscina en venta en Španjolska

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29 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 1
Dúplex elegante en la última planta con terraza en la azotea iluminada por el sol y jacuzzi,…
$322,443
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Dúplex 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 90 m²
Dúplex , que combina estilo moderno y comodidad en un entorno privilegiado. Situado a solo 2…
$227,871
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Dúplex 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
En venta hay un hermoso dúplex, que se encuentra en el complejo Golf Resort, en la zona de L…
$425,695
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DD CO DEDD CO DE
Dúplex 3 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Número de plantas 1
Increíble casa dúplex en la última planta con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria…
$310,548
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Dúplex 4 habitaciones en Mojácar, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Mojácar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Sofisticado dúplex en la playa con piscina infinita, gimnasio refinado, centro de spa, tiend…
$769,821
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Dúplex 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Dúplex 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Apartamento dúplex en venta en el complejo residencial Colina Blanca en San Eugenio Alto. 1 …
$160,948
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Dúplex 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Un magnífico dúplex en el complejo residencial "Adeje Paradise", ubicado en Playa Paraíso, u…
$303,235
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Dúplex 4 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 197 m²
Número de plantas 1
Impresionante casa dúplex en la última planta con gran terraza en la azotea, piscina comunit…
$345,181
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Dúplex 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Sofisticado dúplex en la última planta con terraza privada en la azotea, piscina y vistas al…
$404,106
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Dúplex 5 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Bungalow en el complejo Tegueste, San Eugenio Bajo. Sala de estar, 4 dormitorios, 3 baños, c…
$513,166
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Dúplex 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Descubre esta luminosa y acogedora vivienda adosada ubicada en una de las zonas más deseadas…
$279,822
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Dúplex 4 habitaciones en Mojácar, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Mojácar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Ático dúplex impecable en la playa con vistas al mar situado en un resort de golf con piscin…
$804,323
VAT
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Dúplex 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Dúplex 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Apartamento dúplex en venta en el complejo El Cortijo, en el corazón de Playa de Las América…
$256,583
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Dúplex 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Dúplex de lujo en planta baja con amplio jardín privado en un exclusivo complejo de vivienda…
$554,088
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Dúplex 3 habitaciones en San Fulgencio, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
San Fulgencio, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 1
Refinado dúplex superior con una amplia terraza privada en la azotea, una generosa distribuc…
$351,770
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Dúplex 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
En venta hay un dúplex ubicado en la pintoresca zona de Chayofita, en La Finca.Duplex se enc…
$305,567
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Dúplex 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Duplex en venta en Villas Fañabe en Costa Adeje. Totalmente renovado, consta de una amplia s…
$513,166
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Dúplex en Villajoyosa, Španjolska
Dúplex
Villajoyosa, Španjolska
Área 215 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
$736,030
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Dúplex en Benitachell, Španjolska
Dúplex
Benitachell, Španjolska
Área 109 m²
Te presentamos Montecala Gardens, apartamentos en edificios de únicamente 5 viviendas, con l…
$532,333
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Dúplex 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 1
Atractivo dúplex en planta alta con una gran terraza en la azotea y una piscina comunitaria …
$287,102
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Dúplex 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Número de plantas 1
Moderna casa dúplex en planta alta con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria, jardí…
$556,584
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Dúplex 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
En venta hay un apartamento dúplex en el complejo Parque Tropical, Los Cristianos. El comple…
$367,380
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Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Fantástico dúplex en la última planta de la playa con terraza privada en la azotea, piscinas…
$399,803
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Dúplex 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Dúplex de lujo en planta baja con una gran terraza y una piscina comunitaria situada cerca d…
$352,928
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Dúplex 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Número de plantas 1
Impresionante casa dúplex en planta alta con una gran terraza en la azotea y una piscina com…
$376,070
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Dúplex 3 habitaciones en Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Urbanizacion El Guincho, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Apartamento dúplex en Pueblo Primavera complejo en Golf del Sur. En la planta baja hay un am…
$290,405
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Dúplex 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Casa dúplex en planta baja con gran terraza ajardinada y piscina comunitaria en una zona tra…
$248,207
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Dúplex 3 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Casa moderna en planta baja con gran jardín, piscina comunitaria, gimnasio y spa rodeados de…
$275,890
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Dúplex 4 habitaciones
Mojácar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Piso 1
Sofisticado dúplex en la playa con piscina infinita, gimnasio refinado, centro de spa, tiend…
$771,110
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Parámetros de las propiedades en Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Vista al lago
campo de golf cercano
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