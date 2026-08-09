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Dúplex en venta en Orihuela, Španjolska

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4 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 90 m²
Dúplex , que combina estilo moderno y comodidad en un entorno privilegiado. Situado a solo 2…
$227,871
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Dúplex 5 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
DUPLEX DE 4 DORMITORIOS EN RESIDENCIAL ZENIAMAR, AMPLIO JARDIN, BAÑO, ASEO, INCLUYE PLAZA DE…
$319,218
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Dúplex 5 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamento Dúplex de Estilo Mediterráneo de 3 Dormitorios en un Complejo con Piscina Comuni…
$218,855
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TekceTekce
Dúplex 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Ofreciendo esta hermosa casa pareada/duplex en una zona popular de Villamartin cerca de toda…
$284,394
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