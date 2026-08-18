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Propiedades residenciales en venta en Famagusta, Chipre del Norte

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Apartamento en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Apartamento estudio en Tatlis - inmueble de Chipre Septentrional junto al marFinca propiedad…
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Ático Ático 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Ático Ático 1 habitación en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 1 habitación
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1/2
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Ático Ático 1 habitación en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 1 habitación
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Piso 1/2
Apartamentos que Ofrecen Vida Social y Confort de Playa en Yeni Boğaziçi Los apartamentos en…
$147,283
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Ático Ático 3 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Piso 1/2
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Apartamento 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Número de plantas 2
Elegantes Apartamentos en Venta Gerca del Mar en Tatlısu, Al Norte de Chipre Tatlısu es una …
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Número de plantas 2
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$341,683
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Apartamento 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 2
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$323,062
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Apartamento 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Número de plantas 2
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$245,935
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Apartamento 1 habitación en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 2
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Apartamento 3 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Área 100 m²
Número de plantas 2
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Ático Ático 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 1
Apartamentos de Inversión a Poca Distancia del Mar en Tatlısu Norte de Chipre Tatlısu, una d…
$378,444
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Casa 3 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Casa 3 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Un nuevo proyecto situado en la zona tranquila de Agia Triada en Protaras. Ofrece tranquilid…
$561,391
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Apartamento en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Área 145 m²
Piso 2/5
145 m2, 3+1 Gran Apartamento Familia – Gülseren / Gazimağusa ¿Está buscando una vida pacífi…
$107,669
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Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Ático Ático 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Piso 1
Pisos a Poca Distancia del Mar en Gazimağusa, Norte de Chipre Tatlısu se encuentra en la cos…
$236,527
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Apartamento 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Número de plantas 2
Apartamentos que Ofrecen Vida Social y Confort de Playa en Yeni Boğaziçi Los apartamentos en…
$203,214
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Ático Ático 1 habitación en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 1 habitación
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/2
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$174,223
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Ático Ático 3 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 1/2
Pisos a poca distancia de la playa en el norte de Chipre Tatlısu Küçükerenköy es un popular …
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Apartamento 3 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Número de plantas 2
Apartamentos cerca de la costa en un complejo con amplias instalaciones sociales en Tatlısu …
$242,471
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Ático Ático 3 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 2/2
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$281,728
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Ático Ático 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 1/2
Apartamentos con Vistas al Mar sin Obstáculos en Tatlısu, Gazimağusa Tatlısu, una de las reg…
$311,568
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Apartamento 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 2
Apartamentos con Garantía de Ingresos por Alquiler Cerca de las Playas en Gazimağusa Gazimağ…
$175,826
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Apartamento 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en complejo desarrollado en el norte de Chipre Tatlısu Los apartamentos están s…
$226,306
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Apartamento 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 113 m²
Número de plantas 2
Apartamentos cerca de la costa en un complejo con amplias instalaciones sociales en Tatlısu …
$236,527
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Apartamento 5 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 5 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en un complejo bien desarrollado en Tatlısu Chipre es la tercera isla más grand…
$432,026
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Ático Ático 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 1/2
Apartamentos cerca del puerto de Tatlısu en el norte de Chipre Gazimağusa El norte de Chipre…
$236,527
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Apartamento 3 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Número de plantas 2
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$814,247
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Apartamento 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Número de plantas 2
Propiedades en venta en un complejo en Tatlısu Gazimağusa La hermosa isla mediterránea de Ch…
$203,214
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Apartamento 1 habitación en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Número de plantas 2
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$161,570
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
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Área 295 m²
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Bungalows en complejo desarrollado en el norte de Chipre Tatlısu Los bungalows están situado…
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Parámetros de las propiedades en Famagusta, Chipre del Norte

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