Bogaz, Norte de Chipre

de € 116,896

53–75 m² 2 apartamentos

Ríndete a: 2023

< p > El desarrollo de Four Vision fue fundado en 2017 por 4 empresas familiares que han estado activas en el sector de la construcción en la República Turca del Norte de Chipre durante más de 30 años. El objetivo es comenzar el camino para producir proyectos de vivienda más prestigiosos en la isla de Chipre mediante la fusión de 4 empresas que han estado operando en sus propias regiones durante años, y para lograr grandes proyectos y ser urgente en el mercado internacional. La empresa está activa en todas las regiones del norte de Chipre en el campo de la construcción y las ventas. < p > El proyecto Four Seasons Life cobra vida en el lugar más bello y natural del Mediterráneo, que conecta tres continentes con su ubicación única en la región de İskele en el norte de Chipre. < p > El proyecto consta de 6 tipos de propiedades: < p > 1.Apartamentos tipo estudio < p > 2.A – apartamentos de dormitorio < p > 3.A – dormitorio ( apartamentos con la longitud ) < p > 4.Apartamentos de dos habitaciones < p > 5.Casa adosada para 2 dormitorios < p > 6.Casa adosada para 3 dormitorios < p > 7.Casa adosada para 3 habitaciones con piscina privada < p > Instalaciones: parque acuático, gimnasio, SPA, parque infantil, deportes acuáticos, bar de playa, bar de piscina, Restaurante < p > Four Seasons Life II consta de 326 unidades e incluye apartamentos tipo estudio, apartamentos de una habitación y apartamentos de dos habitaciones. El proyecto se construirá en dos fases: julio de 2023 y enero de 2024. < p > El proyecto Four Seasons Life es el ganador del Mejor Desarrollo de Seafront 2019 de los Premios PROPERTYNC.