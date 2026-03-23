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Chipre del Norte & Georgia Etazhi

432048, г.Ульяновск, ул.Минаева, д.48А, кв.159
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Company type
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Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2000
En la plataforma
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7 meses
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English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
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Cerrado ahora
Sobre la agencia

¿Sueña con una casa junto al mar? ¿O quiere invertir de manera rentable en bienes raíces en el extranjero?
¡La elección es suya! Confíe en los profesionales: sabemos cómo hacer que el proceso de compra de una propiedad sea sencillo y seguro.

¿Por qué elegir “Etazhi”?

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  • Fiabilidad: valoramos nuestra reputación y construimos relaciones duraderas con los clientes.
Servicios
  • Acompañamiento integral de bienes raíces: le ayudamos a encontrar la propiedad perfecta según sus requisitos y presupuesto.
  • Asesoría legal: garantizamos la legalidad de la transacción y protegemos sus intereses en cada etapa.

¡Le invitamos a explorar personalmente la belleza del Norte de Chipre! Playas de color azul, sol cálido, deliciosa gastronomía y gente acogedora le esperan.
Al comprar un apartamento, cubrimos sus gastos de alojamiento durante el viaje de reconocimiento.

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