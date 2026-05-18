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Restaurantes en venta en Chipre del Norte

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Restaurante, cafetería 400 m² en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Restaurante, cafetería 400 m²
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 400 m²
Número de plantas 5
Amplia Tienda en Venta en el Puerto Antiguo de Girne, Norte de Chipre Ubicado en el Norte de…
$4,68M
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