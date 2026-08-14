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Propiedades residenciales en venta en Lefke District, Chipre del Norte

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Lefke Belediyesi
77
Kazivera
40
Lefka
36
77 propiedades total found
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Apartamento 2 habitaciones
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Apartamento 3 habitaciones en Kazivera, Chipre del Norte
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Kazivera, Chipre del Norte
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Apartamento 3 habitaciones en Kazivera, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Kazivera, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Apartamento en el complejo de élite Aphrodite Beach ResortAmplio apartamento 2 + 1 está en v…
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Kazivera, Chipre del Norte
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Kazivera, Chipre del Norte
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Apartamento en Gaziveren en el proyecto Aphrodite Park Residence atraerá su atención!Ofrecem…
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Apartamento 2 habitaciones en Kazivera, Chipre del Norte
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Kazivera, Chipre del Norte
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Dormitorios 1
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Elegante apartamento en Aphrodite Park Residence en la costa mediterráneaVenta elegante apar…
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Apartamento en Kazivera, Chipre del Norte
Apartamento
Kazivera, Chipre del Norte
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Apartamento 2 habitaciones en Kazivera, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Kazivera, Chipre del Norte
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Apartamento 4 habitaciones en Kazivera, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Kazivera, Chipre del Norte
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Apartamento 3 habitaciones en Kazivera, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Kazivera, Chipre del Norte
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Apartamento 2 habitaciones en Kazivera, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Kazivera, Chipre del Norte
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Apartamento 2 habitaciones en Kazivera, Chipre del Norte
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Kazivera, Chipre del Norte
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Apartamento 3 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
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Apartamento 2 habitaciones en Kazivera, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Kazivera, Chipre del Norte
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Ático Ático 3 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
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Ático Ático 4 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
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Apartamento 3 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
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Lefka, Chipre del Norte
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Apartamento 3 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
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Apartamento 3 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
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Apartamento 2 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
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Apartamento 4 habitaciones en Kazivera, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Kazivera, Chipre del Norte
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Apartamento 2 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
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Lefka, Chipre del Norte
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Apartamento 2 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
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Ático Ático 2 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
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Apartamento 1 habitacion en Kazivera, Chipre del Norte
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Kazivera, Chipre del Norte
Dormitorios 1
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Piso 1/12
Nuevo complejo de lujo en el norte de Chipre en el Golfo de Morfu en la primera costa¡Venta …
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Apartamento 2 habitaciones en Kazivera, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Kazivera, Chipre del Norte
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Piso 9/13
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Apartamento 2 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
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Número de plantas 13
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$202,059
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Apartamento 2 habitaciones en Kazivera, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Kazivera, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 2
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Área 77 m²
Piso 11/13
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Apartamento 3 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 3
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Piso 1/11
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$351,991
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Apartamento 1 habitación en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 1
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Área 40 m²
Piso 5/13
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