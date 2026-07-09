Veles Enterprises

Servicios

Inmobiliaria



Veles Property ltd es una agencia inmobiliaria internacional, que emplea a profesionales reales que son miembros de la Asociación de Inmobiliarias del Norte de Chipre.

Los empleados ofrecen una amplia gama de servicios en la venta, compra y arrendamiento de bienes inmuebles residenciales y no residenciales en el país. La empresa ha establecido una estrecha cooperación con empresas de construcción fiables y grandes que operan en Chipre. La agencia también ofrece bienes raíces en el TRNC del mercado secundario.

Nuestra cartera contiene muchas propiedades, incluyendo:

apartamentos con solución de autor;

villas de lujo;

bungalow en la costa del mar;

acogedoras casas adosadas;

inmobiliaria comercial.

Usted puede conocer los objetos propuestos en el sitio web de la empresa (hay 2 versiones de idiomas del sitio para la comodidad de los clientes - ruso e inglés). Mientras trabajamos en el mercado internacional, nuestros anuncios se colocan en plataformas de información en diferentes países del mundo, por lo que cualquiera puede comprar propiedades en Chipre.

En contacto con nosotros, usted puede estar seguro de que los especialistas se esfuerzan por satisfacer sus deseos tanto como sea posible, encontrar un objeto que corresponda plenamente a sus ideas sobre estética, comodidad y ergonomía y hacer un trato en términos comprensibles. Comprar, vender, concluir un contrato de arrendamiento y mucho más son transparentes, oficialmente registrados y por lo tanto no tiene que preocuparse por dónde se invierten sus finanzas. Además de la búsqueda de bienes raíces y el apoyo a las transacciones, ofrecemos una gama de otros servicios, incluyendo la traducción de / a cualquier idioma del mundo de documentos, etc. Por lo tanto, estamos dispuestos a organizar el arreglo en Chipre septentrional incluso sobre una base llave en mano.

Nuestra propiedad North Cyprus es sobre la fiabilidad!



CONSULTING



Vale la pena pedir a Veles Consulting que no pase minutos preciosos de su vida monitoreando la legislación de un estado desconocido. Los especialistas experimentados asesorarán sobre:

Obtener permisos para comprar bienes raíces por un extranjero. Los administradores ayudarán no sólo a tratar la lista de documentos necesarios, sino que también acompañarán con alegría a una persona en todas las etapas de este proceso. De ser necesario, también nos ocuparemos de la selección de viviendas o locales comerciales para hacer negocios;

Reinscripción de la propiedad de bienes inmuebles;

Preparación de contratos de venta de bienes inmuebles, acuerdo de depósito, confianza con los residentes locales;

Conclusiones del arrendamiento de la villa, etc.;

Realización de transacciones de compra y venta de casas, villas, apartamentos, inmuebles comerciales, coches;

Registro de contratos en el Servicio Fiscal, así como su registro en el Land Cadastre. Sólo un contrato registrado de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley protegerá los derechos del comprador y protegerá de revender la villa o restaurante a un tercero o de conceder un préstamo garantizado por este inmueble;

Empresas de apertura para extranjeros y ciudadanos de la TRNC. Este artículo es especialmente popular, porque Chipre Septentrional se refiere a políticas tributarias leales, protección de la propiedad, confidencialidad, falta de esquemas de corrupción, economía prometedora y más.

Apertura de la asociación, fundación caritativa;

Visados



Veles Visas está diseñada para proporcionar asistencia para abrir una visa y sumergirte en la cultura de otro país lo antes posible. La preparación de documentos es un evento bastante problemático que requiere responsabilidad y un alto nivel de profesionalidad. Confiar por su cuenta en la solución de este problema sin involucrar a los especialistas será una erupción, porque existe el riesgo de perder algo importante. Estamos listos para ayudarle a cumplir cualquier sueño y solicitar una visa a cualquier país. ¿Quieres visitar la increíble isla de Isola Bella en Italia, alimentar palomas en Piazza San Marco en Venecia, montar un expreso glaciar o montar un elefante en el océano en Tailandia? ¿O tal vez sueñas ver con tus propios ojos como al amanecer despegar en el cielo enormes globos en la mágica Capadocia? Le ayudaremos a cumplir sus sueños y no sólo solicitar una visa a los países Schengen, sino también a la ejecución de otros permisos para entrar en el país.

También con nosotros no sólo puede disfrutar de un viaje increíble, sino también para darse cuenta. Veles Visas trata de visas estudiantiles y ayuda a los jóvenes a alcanzar las alturas en Canadá, Reino Unido, India, Australia y otros países del mundo. ¿No es maravilloso tener la oportunidad de ser estudiante en Harvard, la Universidad Wilhelm de Westphalia, la Universidad de La Sapienza de Roma y otras prestigiosas instituciones de clase mundial? Con nosotros, una visa para estudiantes es fácil y simple, sin papeleo innecesario y en el menor tiempo posible. Nuestro personal estará encantado de informarle sobre todas las características de obtener una visa a un rincón particular del mundo.

Trabajar con nosotros es una garantía de su paz mental.



TOURISM



El Mar Mediterráneo es la cuna de muchas civilizaciones, sus olas lavando las costas de 21 estados. Las encantadoras ciudades mediterráneas, situadas en la suave costa del mar, son populares al elegir destinos turísticos para viajes activos o descanso medido en la playa. Uno de los destinos más exitosos es el turismo al norte de Chipre. Antiguas ciudades y teatros, pintorescos paisajes, envueltos en el misterio de la leyenda de caballeros y castillos de los cruzados, el mar y las catedrales se entrelazan en esta isla y fascinan a cada viajero. Aquí todos encontrarán algo a su gusto.

El norte de Chipre es un lugar increíble, cuyo esplendor no deja a nadie indiferente. Sólo aquí se puede despertar por la mañana en la costa esmeralda en un hotel de lujo, en el almuerzo para nadar con tortugas marinas enormes lejos de los ojos humanos, y al atardecer para encontrar consuelo en las oraciones en el icono de Andrew el Primer Llamado. Chipre septentrional es un país que vale la pena visitar al menos una vez en su vida. Le ayudaremos con gusto a tocar la belleza y conocer la increíble República Turca del Norte de Chipre.



IMMIGRATION



No sólo ayudamos a recopilar un conjunto de documentos para obtener un permiso de residencia en Chipre o garantizar la transferencia del cliente y su legalización en el país en el marco de la reubicación, proporcionamos un apoyo integral. Esto incluye encontrar una vivienda adecuada para alquilar o comprar, resolver problemas relacionados con la atención médica, así como obtener una educación para familiares de diferentes edades, y si es necesario, le ayudaremos a comprar muebles para una nueva villa o oficina.

También entendemos lo importante que es el tiempo para una persona y lo valioso que es un recurso en la vida, por lo que el proceso de aplicación y aprobación es remoto. Para ponerse en contacto con el gerente e incluso para enviar algunos documentos a diferentes autoridades, no necesitará dejar su negocio. En todos los demás casos, los especialistas le guiarán de la mano a la oficina correcta y le salvarán de papeleo y vagando por los pasillos.

¡Hacemos más de lo que esperas de nosotros!

Nuestro equipo también ayudará a mover el negocio. Es simplemente imposible estar preparado para tal paso, y “estrezar el placer” y moverse durante mucho tiempo puede causar pérdidas comerciales, las tarifas con prisa también pueden llevar a muchos problemas. La documentación de la reubicación empresarial no es fácil, porque es necesario comprender todos los matices y sutilezas de la legislación del país anfitrión. Veles Inmigración tiene una experiencia valiosa y muchos casos en su arsenal para hacer que el negocio se mueva sin problemas.



Traducciones



La traducción es realizada por traductores profesionales que tienen el conocimiento necesario en el campo del conocimiento en el que se requiere. El uso correcto de la terminología es muy importante. La traducción escrita se realiza desde / a diferentes idiomas del mundo, los más populares son las traducciones a turco, ruso, inglés. Además de un servicio como traducción notarial, en algunos casos los documentos son certificados por la Embajada de Turquía, y el poder de abogado es certificado por el tribunal.

Veles Translation también afianza una apostilla sobre documentos de la República Turca de Chipre Septentrional y poderes de abogado de nacionales de terceros países que residen en el país.

En promedio, tarda 2 días en traducir un documento, pero si necesita una traducción antes, estamos listos para realizarlo como parte del servicio de traducción urgente. Después de todo, nos esforzamos por satisfacer las peticiones del cliente tanto como sea posible. Para ordenar una traducción del documento, debe llevar el original a la oficina de la empresa o enviar una copia escaneada del documento en línea. Además, es necesario proporcionar pasaportes a las personas especificadas en los documentos (esto es necesario para verificar la exactitud de la ortografía del apellido y el nombre).

Entre los servicios está la interpretación. El tema y la complejidad no importa. Nuestros traductores tienen las calificaciones necesarias para ayudarle a organizar negociaciones con una empresa extranjera, eventos deportivos, conferencias de prensa, así como proporcionar servicios de traducción en los tribunales de la TRNC.



Siempre estamos contentos de ayudarle y haremos todo lo posible para proporcionar apoyo consultivo a las personas del país y realizar transferencias para aquellos que quieren ir al extranjero para estudiar o trabajar, marineros o turistas.