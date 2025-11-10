  1. Realting.com
Villa Bogaz Vista

Bogazi, Chipre del Norte
de
$538,945
VAT
BTC
6.4106480
ETH
336.0094701
USDT
532 846.9466951
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
8
ID: 32851
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/11/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Pueblo
    Bogazi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Bogazi, Chipre del Norte

Complejos similares
Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Akanthou, Chipre del Norte
de
$1,53M
Villa Boaztepe
Acheritou, Chipre del Norte
de
$366,768
Villa Pearl Village
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
de
$157,416
Villa SKAZOChNYE VILLY V OKRUZhENII PRIRODY
Chipre del Norte
de
$174,422
Villa DREAM HOMES 4 YOU
Limnia, Chipre del Norte
de
$404,940
Villa Bogaz Vista
Bogazi, Chipre del Norte
de
$538,945
VAT
Otros complejos
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Kazafani, Chipre del Norte
de
$784,679
Opciones de acabado Con acabado
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Akanthou, Chipre del Norte
de
$1,53M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 381 m²
1 objeto inmobiliario 1
Natulux es un desarrollo residencial de alta gama en Kûçûk Erenkûy, Turquía, que enfatiza la integración con la belleza natural circundante. Características principales: Ubicación privilegiada: ubicación junto al acantilado con impresionantes vistas al mar de 270 grados. Villas exclusivas…
Agencia
Right way Group
Villa KOMPLEKS TREHSPALENNYH VILL V YENI BOGAZICI
Villa KOMPLEKS TREHSPALENNYH VILL V YENI BOGAZICI
Chipre del Norte
de
$391,607
? Se está construyendo un acogedor complejo de villas ultramodernas con 3 dormitorios en el favorito Yeni Bogazici, a 11 km de Famagusta. El proyecto consta de 12 villas separadas con sus terrenos y piscinas privadas. ? VILLA CON 3 SPALKS  Parcela - 350 m2 Villa cerrada plana - 170 m2 Terra…
Agencia
Эра - Недвижимости плюс
