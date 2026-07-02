Sobre la agencia

Fundada por Svetlana Maspanova y Aigul Kalaganova, SMAK Partners es una marca personal creada para ayudar a los clientes internacionales a descubrir oportunidades excepcionales de bienes raíces y inversiones.

Proporcionamos asesoramiento honesto, experiencia local y apoyo personalizado en todas las etapas del viaje de compra de propiedades.

Para garantizar la representación profesional y el pleno cumplimiento legal, todas las transacciones inmobiliarias se realizan a través de nuestros socios autorizados de confianza:

* HUB Property for the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC)

* Baza Nova Management Co. for Cambodia

Nuestra misión es construir relaciones a largo plazo basadas en la confianza, la transparencia y el servicio excepcional.