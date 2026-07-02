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SMAK Partners

SEA LIFE APT. SEA STAR 2 DÜKKAN NO:2 İSKELE
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Agencia inmobiliaria
En la plataforma
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1 año
Idiomas hablados
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English, Русский, Polski, Türkçe
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hub-property.net/ru
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Sobre la agencia

Fundada por Svetlana Maspanova y Aigul Kalaganova, SMAK Partners es una marca personal creada para ayudar a los clientes internacionales a descubrir oportunidades excepcionales de bienes raíces y inversiones.

Proporcionamos asesoramiento honesto, experiencia local y apoyo personalizado en todas las etapas del viaje de compra de propiedades.

Para garantizar la representación profesional y el pleno cumplimiento legal, todas las transacciones inmobiliarias se realizan a través de nuestros socios autorizados de confianza:

* HUB Property for the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC)
* Baza Nova Management Co. for Cambodia

Nuestra misión es construir relaciones a largo plazo basadas en la confianza, la transparencia y el servicio excepcional.

Nuestros socios
12 agents 8 de las agencias 3 del desarrollador
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Premium Premium
Complejo residencial The Blue Residence
Complejo residencial The Blue Residence
Complejo residencial The Blue Residence
Complejo residencial The Blue Residence
Complejo residencial The Blue Residence
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Complejo residencial The Blue Residence
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
de
$194,503
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
El Blue Residence es un desarrollo residencial de primera calidad situado en la vibrante zona turística de Iskele, Long Beach, uno de los lugares más deseables del norte de Chipre.Combinando arquitectura contemporánea, entorno paisajístico y excelentes comodidades, el proyecto ofrece un esti…
Agencia
SMAK Partners
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Premium Premium
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Mostrar todo Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Trikomo, Chipre del Norte
de
$61,705
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Área 40–128 m²
50 objetos inmobiliarios 50
Caesar Resort — Un Resort Ciudad por el Mar 🌊🏖✨Caesar Resort se encuentra en Iskele, junto a la famosa Long Beach, una de las playas más hermosas de Chipre.Todo el proyecto abarca 393,570 m2, formando un verdadero pueblo turístico con sus propios restaurantes, centros SPA, parques y zonas de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
56.0 – 80.0
70,375 – 114,858
Apartamentos 2 habitaciones
75.0 – 122.0
86,973 – 152,701
Apartamentos 3 habitaciones
128.0
221,748
Estudio
40.0 – 60.0
61,080 – 139,422
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Lagoon Verde
Complejo residencial Lagoon Verde
Complejo residencial Lagoon Verde
Complejo residencial Lagoon Verde
Complejo residencial Lagoon Verde
Mostrar todo Complejo residencial Lagoon Verde
Complejo residencial Lagoon Verde
Spathariko, Chipre del Norte
de
$136,135
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Lagoon Verde Residences & Resort es más que un lugar para vivir; es una invitación a experimentar la tranquilidad y la belleza de Chipre del Norte. ¡Ven y descubre tu propio paraíso!🏝️La gigante laguna de Lagoon Verde ejemplifica su dedicación a la innovación, diseño excepcional y satisfacci…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial La Isla Villas
Complejo residencial La Isla Villas
Complejo residencial La Isla Villas
Complejo residencial La Isla Villas
Complejo residencial La Isla Villas
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Complejo residencial La Isla Villas
Spathariko, Chipre del Norte
de
$278,639
Opciones de acabado Con acabado
Área 170 m²
1 objeto inmobiliario 1
La Isla Villas — armonía de la naturaleza y vida moderna cerca de Long Beach 🌿🌊La Isla Villas es un moderno desarrollo residencial creado con la filosofía “A Clean Breath to the Future”, combinando la alegría de vivir isla, armonía natural y confort contemporáneo.El proyecto se encuentra en …
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Sea Life Residence
Complejo residencial Sea Life Residence
Complejo residencial Sea Life Residence
Complejo residencial Sea Life Residence
Complejo residencial Sea Life Residence
Complejo residencial Sea Life Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$91,075
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 9
Área 55–75 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Residencia Sea Life — Vivir en el corazón de Long Beach 🌊🏖Sea Life Residence es un complejo residencial completamente terminado situado a solo un minuto a pie de una de las mejores playas de arena del norte de Chipre — Long Beach.Ofrece una rara oportunidad de vivir junto al mar, en el centr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0 – 60.0
85,645 – 118,177
Apartamentos 2 habitaciones
75.0
136,103 – 183,241
Agencia
SMAK Partners
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