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Propiedades residenciales en venta en Kyrenia, Chipre del Norte

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apartamentos
287
casas independientes
130
420 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
North Cyprus property: comprar 2+1 apartamentos en el centro de Girne (Kyrenia) con muebles …
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Apartamento 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Finca propiedad Chipre: amplio apartamento 3+1 con título turco en el centro de GirneNorth C…
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Apartamento 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
El apartamento terminado en Girna atraerá su atención!Imagina un acogedor nido en el corazón…
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Apartamento listo 2+1 en el centro de Girne Phoenix Tower atraerá su atención!¡Le presentamo…
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Apartamento 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
North Cyprus property: apartment 3+1 in CC Towers with sea views in the center of KyreniaLa …
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Villa 7 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 7 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 509 m²
Villas Independientes con Vistas al Mar y Piscinas Privadas en Bellapais Girne Bellapais (Be…
$1,29M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Finca propiedad Chipre - 2+1 apartamento terminado en el centro de Girne en Avrasya complejo…
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Villa 6 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 6 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Piso 2/2
Villas en un complejo exclusivo con piscinas privadas en Girne, norte de Chipre La región de…
$1,83M
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Apartamento 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Finca propiedad: 1+1 ático en el centro de Kyrenia con vistas al mar y la montaña (NEW LIMAN…
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Apartamento 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
North Cyprus property: apartment in the center of Kyrenia in HIGH TOWER with rental incomeIn…
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Apartamento 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Apartamentos con vistas al mar en las torres CC en el centro de Kyrenia atraerá su atención!…
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Villa 5 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 382 m²
Piso 1/2
Casas Dúplex con Piscinas Privadas en un Complejo de Prestigio en Girne, Chipre del Norte Gi…
$1,02M
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Ático Ático 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
Número de plantas 2
Elegantes Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Lapta, Chipre del Norte Estos …
$223,542
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Apartamento 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
North Cyprus property: 3+1 apartamento en el centro de Girne en complejo de lujo CC Towers c…
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Apartamento 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
North Cyprus real estate: Apartamento de 1 dormitorio con vistas al mar y a la montaña en CC…
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 146 m²
Número de plantas 2
Elegantes Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Lapta, Chipre del Norte Estos …
$284,874
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Apartamento 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Espacioso apartamento 2+1 con vistas al mar en el centro de Kyrenia Silencio Ozyalcin 183Des…
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Villa 6 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 6 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 250 m²
Villas Independientes con Vistas al Mar y Piscinas Privadas en Bellapais Girne Bellapais (Be…
$1,02M
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Apartamento 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Acogedor apartamento 2+1 en CC Towers en el segundo piso en Kyrenia!Descubre una vida cómoda…
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Apartamento 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 2
Elegantes Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Lapta, Chipre del Norte Estos …
$210,761
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Apartamento 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
North Cyprus property: 3+1 house in Girne city centre La propiedad norte de Chipre en el cen…
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Apartamento 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Número de plantas 2
Elegantes Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Lapta, Chipre del Norte Estos …
$255,796
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Apartamento en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
North Cyprus property: estudio con vistas panorámicas al mar y a la montaña en CC Towers, Gi…
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Casa grande 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Casa grande 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 485 m²
Número de plantas 1
+LA CASALIA – 4 MER DUPLEX VILLA (3+1)WELLNESS " LUXURY RESIDENCEEuropa - su socio alemán en…
$2,84M
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ISB Global Immobilien
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Apartamento 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Número de plantas 2
Pisos con vistas a la naturaleza en un complejo con piscina en Alsancak Norte de Chipre Girn…
$203,214
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Apartamento 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Piso 1/2
Apartamentos en complejo bien desarrollado en zona decente en el norte de Chipre Girne Girne…
$446,625
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 2
Inmueble en un complejo frente al mar en Esentepe Girne Girne es una ciudad bien desarrollad…
$650,935
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Villa 5 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 750 m²
Número de plantas 3
Villa independiente con características exclusivas en el norte de Chipre Girne Edremit Edrem…
$2,70M
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 136 m²
Piso 1/2
Apartamentos Cerca de la Carretera Principal y del Mar en Girne Lapta Con una vida tranquila…
$162,802
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Número de plantas 2
Villas con alto potencial de ingresos por alquiler en moneda extranjera en Girne Alsancak La…
$310,410
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Parámetros de las propiedades en Kyrenia, Chipre del Norte

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con Vista al lago
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