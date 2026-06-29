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Barrio residencial

Trikomo, Chipre del Norte
de
$170,287
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ID: 4110
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    22

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Trikomo, Chipre del Norte

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