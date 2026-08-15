Oficinas en Venta en Chipre del Norte

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Oficina 50 m² en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Oficina 50 m²
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Área 50 m²
Piso 2/2
Oficinas con Vistas al Mar en una Ubicación de Gran Visibilidad en Girne, Norte de Chipre Ka…
$189,114
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Oficina 60 m² en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Oficina 60 m²
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 60 m²
Piso 2/5
Tiendas con Altos Ingresos por Alquiler en un Complejo en el Norte de Chipre Girne Girne es …
$182,299
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Oficina 90 m² en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Oficina 90 m²
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 4/3
Property Summary - A Fourth floor Office - Extending to approximately 85 sq. m. internal…
$204,005
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Oficina 133 m² en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Oficina 133 m²
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 133 m²
Piso 3/3
Property Summary - A Third floor Office. - Extending to approximately 122 sq. m. interna…
$278,333
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