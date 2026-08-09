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Propiedades residenciales en venta en Iskele District, Chipre del Norte

;
Iskele Belediyesi
1058
Trikomo
895
Bogazi
44
Gastria
34
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1 097 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Flamoudi, Chipre del Norte
UP UP
Villa 6 habitaciones
Flamoudi, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Ubicado entre las montañas y el mar. Villa 4+2 totalmente amueblada en el norte de Chipre - …
$571,355
VAT
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Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Deutsch
Apartamento 3 habitaciones en Bogazi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Bogazi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
Piso 5/14
Espacioso apartamento 2+1 con vistas al mar en Abelia Residence 🌊✨Ofrecemos a la venta un am…
$221,495
VAT
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Apartamento en Ayios Ilias, Chipre del Norte
Apartamento
Ayios Ilias, Chipre del Norte
Área 76 m²
Piso 2/11
Cuatro temporadas STUDIO - 38m2 PentHause Estudio Ático con terraza en la azotea TOTAL - 7…
$123,748
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Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 3/9
🇬🇧 Apartamento totalmente amueblado 2+1 con vista parcial al mar en Sea Life Residence 🌊✨Un …
$153,033
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 7/10
Apartamento elegante 1 + 1 con una superficie de 65 metros cuadrados. en la séptima planta e…
$107,599
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Apartamento 3 habitaciones en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 9/13
Apartamento en Panorama Long Beach 🌊✨Un amplio apartamento de 2 dormitorios está disponible …
$362,446
VAT
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 13/22
$179,334
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Villa en Trikomo, Chipre del Norte
Villa
Trikomo, Chipre del Norte
Área 42 m²
Descripción del objeto: Studio Apartment in Royal Life Residence, North Cyprus Cómodo y mod…
$92,554
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 10/16
$156,238
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Villa 5 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 435 m²
Número de plantas 2
Magnolia Residencia consta de 5 villas unifamiliares, 6 villas unifamiliares y 36 apartament…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 4/9
Sea Life Residence | Sea Shell Block | 2+1 🌊 For sale: apartment in the fully completed S…
$137,733
VAT
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Apartamento en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento
Trikomo, Chipre del Norte
Área 42 m²
Descripción del objeto: Apartamento estudio en Caesar Resort, Chipre del Norte Moderno y fu…
$85,868
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1
Apartamento de 1 dormitorio en Caesar Resort I, Long Beach 🌊Un acogedor apartamento de 1 dor…
$98,115
VAT
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Apartamento en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento
Trikomo, Chipre del Norte
Área 35 m²
Descripción del objeto: ✨ Apartamento estudio en Abelia Residence - Modern Comfort en un ent…
$93,339
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 2/11
$210,581
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Piso 5/16
$247,942
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Piso 11/11
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en venta cerca de la playa en İskele Boğaz İskele, famosa por sus playas únicas…
$234,309
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 14/22
$183,409
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Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Número de plantas 5
Pisos en un proyecto con seguridad y ricas comodidades en İskele Chipre del Norte El norte d…
$159,268
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un Complejo con Playa Privada en İskele al Norte de Chipre Situada en el nor…
$215,290
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Piso 3
Bright 1+1 Apartment with Large Terrace in Royal Sun Elite 🌴☀️ A cozy and fully furnished…
$130,860
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Piso 8/16
$249,980
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 6/7
Sea View Studio 200m de la playa — Park Residence, Long Beach 🌊Un luminoso apartamento estud…
$90,611
VAT
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Estudio 1 habitación en Monarga, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Monarga, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 1/14
Apartamento estudio en Abelia Residence, Boğaz 🌊Un acogedor apartamento estudio totalmente a…
$69,590
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Piso 6/16
$243,187
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Apartamento 4 habitaciones en Agios Theodoros, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Agios Theodoros, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Apartamento de lujo junto al mar en el norte de Chipre con vistas panorámicas y terraza priv…
$194,549
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
North Cyprus property: 2+1 apartamento con vistas al mar en Grand Sapphire Resort - alojamie…
$293,157
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Apartamento 2 habitaciones en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Le ofrecemos un apartamento 1 + 1 en la pintoresca ciudad de Iskele Norte Chipre! Este moder…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en venta cerca de playas famosas en el norte de Chipre Yeni Iskele La isla de C…
$155,965
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Tipos de propiedades en Iskele District

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Iskele District, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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