Land of Dreams Gallery

Sobre la agencia

Amplia experiencia en bienes raíces. Hemos estado trabajando en esta área desde 2006. Desde 2016, hemos estado vendiendo bienes raíces en el extranjero. ¿Alguna vez has soñado con tener un apartamento junto al mar? ¿Quieres comprar un hotel, invertir y tener ingresos pasivos?

Vamos a seleccionar bienes raíces bajo su presupuesto, acompañar el acuerdo, ayudarle a obtener un permiso de residencia, preparar documentos sobre una base llave en mano y seleccionar una excelente universidad para sus hijos. Usted recibirá información completa sobre las instalaciones, costos adicionales e impuestos. Nuestros expertos calcularán la rentabilidad de cada objeto.

Nuestro equipo consta de profesionales experimentados que le ayudarán a realizar cualquier transacción con bienes raíces extranjeros. Ofrecemos una amplia gama de servicios y proporcionamos un enfoque individual a cada cliente.