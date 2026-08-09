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Propiedades residenciales en venta en Agios Epiktitos, Chipre del Norte

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apartamentos
11
casas independientes
36
47 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Northern Cyprus TatlisuLA CASALIA – 2+1 LUXUS-VILLAWELLNESS " LUXURY RESIDENCEEuropa - su so…
$1,40M
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ISB Global Immobilien
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Villa 5 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 370 m²
Número de plantas 2
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$1,28M
VAT
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
Número de plantas 2
Villa moderna y lujosa en venta secundaria con 5 dormitorios + totalmente amueblado + piscin…
$850,442
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Land of Dreams Gallery
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TekceTekce
Apartamento en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Área 150 m²
Piso 1
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$706,575
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Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
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Apartamento en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Área 170 m²
Piso 1
3+1 3+1 В — — Идеальная находка ря перестижным казино!! Просторная вилла 3+1, где в главной…
$874,807
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Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
$222,487
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
$164,160
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Casa grande 5 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Casa grande 5 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
$541,185
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
$450,988
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Apartamento 1 habitacion en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitacion
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
$42,032
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 280 m²
$420,922
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Área 100 m²
$132,230
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
$270,472
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
$444,854
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Apartamento 1 habitacion en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitacion
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
$88,394
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Villa 4 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 245 m²
Número de plantas 2
Villa with 3 bedrooms and a pool in Chatalkey Villa with 3 bedrooms 120m ² in Chatalkey, 10…
$228,501
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
$600,114
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
$311,482
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 212 m²
$342,751
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
$216,354
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Área 120 m²
$90,077
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
$463,014
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
$168,369
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Casa grande 3 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Casa grande 3 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
$198,435
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
$390,736
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
$113,048
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
$78,171
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
$106,433
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
$192,421
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
$288,512
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